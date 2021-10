Aifa autorizza la riduzione della posologia di Netildex gel oftalmico

La piattaforma di drug delivery a base di Xanthan Gum ha permesso di estendere la permanenza del principio attivo sulla superficie oculare, riducendo le somministrazioni giornaliere. Utile per evitare l’uso prolungato, e spesso non appropriato, di steroidi e antibiotici

Gli aggiornamenti non finiscono mai, anche per prodotti noti e usati da tempo come il gel oftalmico Netildex, a base di desametasone e netilmicina. Il prodotto è indicato da tempo per il trattamento dell’infiammazione oculare del segmento anteriore dell’occhio, sia postoperatoria che non, in presenza o a rischio di infezioni batteriche, ma la novità riguarda la piattaforma di drug delivery a base di Xanthan Gum che, estendendo la permanenza del principio attivo sulla superficie oculare, permette di ridurre le somministrazioni giornaliere, favorendo l’aderenza del paziente al regime terapeutico, come ha spiegato Manuela Marrano, Executive Director Market Access & QRVI di Sifi.

La modifica di posologia

L’Aifa infatti con la Determina n.576/2021 ha di recente autorizzato la modifica della posologia del gel oftalmico con riduzione del numero di somministrazioni giornaliere da 4 a 2. La variazione di Tipo II dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) segue la conclusione positiva dello studio clinico di Fase III (044/SI), che ha dimostrato l’efficacia di due somministrazioni al giorno di Netildex gel nel controllo dell’infiammazione susseguente ad intervento di cataratta.

Lo studio dietro l’autorizzazione

Lo 044/SI è stato uno studio multicentrico internazionale, prospettico, controllato e in doppio cieco, che ha coinvolto 180 pazienti sottoposti a estrazione di cataratta mediante facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare. Il raggiunto endpoint primario di efficacia consisteva nell’assenza di cellule e flare in camera anteriore, mentre gli endpoint secondari consisteva nell’assenza di segni e sintomi di infiammazione oculare, carica microbica, elevata pressione intraoculare, fastidio oculare, acuità visiva e sicurezza. Nell’85% dei pazienti oggetto dello studio tali endpoint sono stati raggiunti entro 7 giorni dall’inizio del trattamento.

Evitare l’uso prolungato di steroidi e antibiotici

Questi dati indicano che una settimana di trattamento con Netildex gel è sufficiente per il controllo della flogosi postoperatoria e la prevenzione delle complicanze infettive nei pazienti sottoposti a chirurgia della cataratta. Il trattamento di breve durata con il gel consente di evitare l’uso prolungato, e spesso non appropriato, di steroidi e antibiotici consentendo di limitare sia i possibili effetti indesiderati degli steroidi che l’emergenza dell’antibiotico-resistenza.