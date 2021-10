Cresce il valore di Savio puntando su innovazione, export e qualità del lavoro

Storia di un gruppo farmaceutico, le cui origini risalgono al 1925 e articolato in quattro società operative, che negli ultimi cinque anni ha quasi raddoppiato gli addetti alla produzione e ammodernato gli impianti, aprendosi sempre più alla scena internazionale. *IN COLLABORAZIONE CON SAVIO PHARMA

Gestire il passaggio generazionale per garantire il successo dell’impresa. Man mano che l’azienda cresce, i mercati si ampliano e i progetti diventano più ambiziosi, sorge la necessità di “aprirsi” maggiormente, adeguando le proprie strutture manageriali e dirigenziali troppo incentrate sulla figura dell’imprenditore/proprietario, alle dimensioni e alla complessità raggiunte dall’impresa. Questo è un quadro tipico del family business italiano e anche la sfida che affronta oggi uno dei principali player dell’industria farmaceutica nazionale: il gruppo farmaceutico SAVIO, realtà aziendale a capitale completamente italiano, sviluppatasi anche grazie ad un “Patto di Amicizia” siglato nei primi anni 80 dall’attuale presidente e proprietario del gruppo Emilio Stefanelli, all’epoca fisico ricercatore a Pisa.

Dal 1925 a oggi: cresce il valore di Savio

Racconta oggi Stefanelli: “La mia avventura imprenditoriale iniziò grazie a un caro amico, all’epoca già conoscitore del mercato farmaceutico. Si propose come Business Angel del progetto così che, immediatamente dopo aver acquisito una piccola realtà commerciale, ne stavamo già acquistando un’altra industriale, comprendente un’officina farmaceutica autorizzata a Ronco Scrivia, in provincia di Genova: l’Istituto Biochimico Nazionale Savio, azienda storica nata nel 1925, da cui il nostro gruppo prende il nome”. Oggi il Gruppo SAVIO, con sede principale a Pomezia (Roma), comprende quattro società operative con due stabilimenti produttivi (oltre a quello storico di Ronco Scrivia, un altro a Pavia, in cui è presente anche un centro di Ricerca e Sviluppo) e una seconda sede operativa a Pisa.

Risorse umane e aree terapeutiche

Complessivamente nel Gruppo operano circa 500 persone, di cui oltre 200 nella produzione e nella ricerca, 230 sul campo e oltre 50 nelle due sedi. Le aree terapeutiche in cui opera SAVIO sono numerose tra cui – le principali – osteoarticolare, diabetologia, endocrinologia. “Il Gruppo svolge attività medico-scientifica sul territorio nazionale con due linee di informatori, una delle quali orientata al medico di medicina generale e l’altra allo specialista”. I prodotti promossi dal Gruppo sono di titolarità propria oppure derivano da accordi conclusi con partner di prestigio, che hanno scelto di affidarne a SAVIO (in alcuni casi da oltre 20 anni) l’informazione alla classe medica. Dichiara Stefanelli: “La credibilità acquisita nel tempo da SAVIO risiede anche nella scelta di mantenere un rapporto vicino al medico. Nonostante l’incremento dei sistemi di comunicazione digitale, accelerato dalla pandemia, penso che le realtà farmaceutiche italiane di medie dimensioni come la nostra debbano continuare a mantenere con il medico un rapporto face-to-face, condizione necessaria per un feedback costruttivo e reciproco”.

La produzione

Il sito di Ronco Scrivia è specializzato in medicinali iniettabili (fiale) prodotti in ambiente sterile e dispositivi medici di classe III, in siringhe pre-riempite. Quello di Pavia è dedicato alla formulazione e al confezionamento di solidi e liquidi orali. La capacità produttiva totale è di oltre 70 milioni di unità l’anno. “Pur avendo raggiunto nel tempo una dimensione considerevole, cerchiamo di continuare a far sì che i nostri impianti produttivi, mentre forniscono prestazioni di qualità ed e scienza, non perdano quella flessibilità che il cliente desidera. Non siamo e non diventeremo mai una vera CMO, avendo come primo obiettivo quello di produrre le specialità del nostro listino, ma soddisfiamo le esigenze di importanti clienti esterni, che ci scelgono prima di tutto per la tipologia degli impianti e per l’alto livello qualitativo”.

Nel corso degli anni il Gruppo Savio ha investito in modo costante nelle officine, rivolgendosi ai migliori fabbricanti presenti sul mercato. “Di recente, dovendo acquisire una nuova linea di granulazione ci siamo rivolti ad IMA, con la quale abbiamo in essere anche una collaborazione in termini di sviluppo del processo produttivo.” Di pari passo con l’aumento delle prestazioni e dei volumi, la produzione SAVIO ha incrementato anche il numero addetti alla produzione, quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni.

Ricerca e Sviluppo

Il Gruppo ha rinnovato il proprio impegno in Ricerca e Sviluppo. “Nel 2019 sono stati inaugurati i nuovi laboratori di R&D nella nostra sede di Pavia, con investimenti aggiuntivi in termini di strumentazione innovativa e risorse umane”. La squadra di R&D è cresciuta del 60% negli ultimi due anni e vede una signicativa presenza femminile, la cui età media non supera i 38 anni. “Nella selezione del nostro nuovo team R&D abbiamo scelto di privilegiare le donne, anche per i ruoli apicali, e siamo aperti ad ospitare giovani talenti in percorsi di stage e dottorati industriali”.

L’attività di Ricerca e Sviluppo è organizzata in due aree specifiche. Quella di tecnologia farmaceutica ha l’obiettivo di dare valore aggiunto al portfolio, mentre l’area microbiologica è dedicata alla modulazione specifica del microbioma umano con tecnologia Spore Surface Display (SSD). “Si tratta di un sistema non ricombinante che unisce i ben noti vantaggi delle spore con quelli di molecole attive di interesse biofarmaceutico. L’obiettivo del nostro R&D è di approcciare ad una modulazione mirata del microbioma, che consenta di individuare soluzioni terapeutiche nell’ambito delle patologie del metabolismo e nell’infiammazione immunomediata”.

Sguardo all’estero

Considerata la qualità dei prodotti e gli investimenti in tecnologie avanzate, attuati e tuttora in corso, SAVIO mira adesso ad espandere maggiormente la sua presenza anche all’estero. Spiega Stefanelli: “Abbiamo già diversi partner attivi europei ed extraeuropei ma l’obiettivo adesso è di ampliare in modo rilevante l’impronta geografica oltre i confini nazionali, anche tramite alleanze strategiche e nuove acquisizioni”.

Sostenibilità ambientale

Anche la sostenibilità ambientale rientra fra gli obiettivi di SAVIO. “Ad esempio, dovendo disporre di una maggior quantità di energia elettrica nel nostro stabilimento di Pavia, abbiamo deciso di investire nell’installazione di un impianto di cogenerazione da 1 MW che, unitamente a quello fotovoltaico già esistente, consente a SAVIO di evitare l’immissione in atmosfera di oltre diecimila tonnellate all’anno di CO2”.

Dopo la pandemia

Tra gli obiettivi di SAVIO per il futuro anche quello di un nuovo modello di governance interna che, pur conservando la capacità di resilienza propria del family business, sia in grado di fronteggiare un contesto sempre più complesso. “Dopo aver terminato un importante processo di riorganizzazione, che ci ha condotto all’attuale configurazione di Gruppo societario, ci stiamo impegnando per abbandonare ogni approccio di gestione troppo individualista, in favore di un modello organizzativo più articolato e di una leadership flessibile, capace di delegare e di affidarsi a manager e consulenti esterni, per accrescere le proprie competenze ed opportunità di crescita in un’era sempre più globale”. E su quale sia l’insegnamento che deve trarsi per il futuro dall’emergenza pandemica, Stefanelli non ha dubbi. “La pandemia ci ha fatto toccare con mano l’importanza di produrre in autonomia i farmaci e i dispositivi di protezione, sia innovativi che d’uso consolidato; l’industria farmaceutica italiana si è impegnata per fronteggiare la crisi sanitaria, garantendo l’approvvigionamento dei farmaci e, in alcuni casi, riconvertendo i propri stabilimenti. Adesso però è importante non dimenticare quanto è avvenuto e che si instauri tra la politica e il nostro comparto una forte collaborazione per permettere, attraverso regole chiare e una concreta attenzione a chi produce farmaci e fa ricerca, che nel nostro Paese vi sia sempre più salute e sempre più economia”.

