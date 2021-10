Malattie rare, via libera della Commissione Sanità del Senato al Testo Unico

Votato all'unanimità senza modifiche rispetto alla versione già approvata dalla Camera. Ora per concludere l'iter manca l'ok dell'Aula

È stato approvato all’unanimità in XII Commissione Igiene e Sanità del Senato il Testo unico su malattie rare. “Un aiuto concreto ai pazienti e alle loro famiglie e un esempio di buona politica”. Lo annuncia su Twitter Annamaria Parente, presidente della commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. Il testo è lo stesso già approvato dalla Camera, orà affinchè diventi legge servirà il voto dell’intera Aula del Senato e la successiva pubblicazione in Gazzetta.

Una svolta secondo Sileri

Un passaggio che segna una svolta in quella che deve diventare la “buona routine” nella gestione dei malati rari, come ha sottolineato il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che ha aggiunto: “Il Testo unico, frutto di un importante lavoro di sintesi e di sinergia fra le parti politiche in Parlamento, disciplina finalmente in un quadro normativo semplice e chiaro l’omogeneità delle prestazioni per i malati rari su tutto il territorio nazionale, l’accesso ai farmaci orfani, il sostegno alla ricerca clinica sulle malattie rare, l’assistenza di prossimità per i pazienti. È la base per declinare interventi concreti a pieno sostegno dei 2 milioni di malati rari in Italia e per dare attuazione ad una assistenza che sia espressione della centralità del paziente e di cure personalizzate”.

Verso il sì alla legge

L’approvazione del testo è giunto all’unanimità e senza modifiche proprio per approdare al più presto al sì definitivo alla legge, precisa la senatrice del Pd Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità. “Il disegno di legge inquadra finalmente le malattie rare, prevede una definizione chiara per queste patologie, un Comitato e una rete nazionale di coordinamento, piani diagnostico terapeutici e assistenziali e livelli essenziali di assistenza (Lea) per ciascuna specifica malattia e soprattutto più ricerca” continua Boldrini. “Dopo tanti anni, siamo all’ultimo miglio di una legge che costituirà una mano tesa e una speranza in più per tantissimi pazienti e per le loro famiglie”.

Fare tesoro delle eccellenze già esistenti

Obiettivo del Testo Unico sulle Malattie Rare è dunque da una parte rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio italiano e dall’altra favorire l’avanzamento della ricerca, preservando le buone pratiche e tutti i percorsi sviluppati negli ultimi anni. A questo proposito, la vicepresidente Boldrini ricorda che per le patologie che godono già di organizzazioni e di centri di riferimento con sanitari e pazienti verrà invece fatto un ordine del giorno specifico a sua firma per fare tesoro di tutte le eccellenze già presenti sul territorio, come per esempio per l’emofilia e la talassemia. “Le reti già esistenti continueranno la loro preziosa attività e potranno coordinarsi con la nuova struttura per beneficiare di aiuti concreti” sottolinea.

Cosa prevede il Testo Unico Malattie Rare

Il Testo inoltre prevede l’attuazione del Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, che comprende trattamenti sanitari e dispositivi essenziali a carico del Servizio Sanitario Nazionale e garantisce anche un percorso strutturato nella transizione dall’età pediatrica all’età adulta, diventando il riferimento per la presa in carico dei pazienti. Per superare le disparità regionali nell’accesso ai farmaci il testo prevede che, una volta approvati dall’Aifa, siano resi immediatamente disponibili dalle Regioni. Ancora, l’istituzione di un fondo di solidarietà, necessario per favorire l’istruzione e l’inserimento lavorativo e sociale delle persone affette da malattie rare. E infine l’istituzione di un comitato nazionale dovrà invece assicurare la partecipazione di tutti gli attori istituzionali nazionali, quelli regionali, le professioni, le associazioni dei pazienti, le società scientifiche e gli enti di ricerca per definire le linee strategiche.