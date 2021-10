Farmaci per gli animali: i veterinari segnalano forniture a singhiozzo

Difficoltà di approvvigionamento soprattutto per i vaccini destinati ai pet. L’Anmvi chiede spiegazioni al ministero della Salute, auspicando informazioni tempestive sulle carenze per poter programmare i trattamenti

I veterinari segnalano difficoltà di approvvigionamento per i farmaci, soprattutto vaccini, destinati agli animali da compagnia. Un fenomeno in atto da luglio, ma che continua a creare i disagi. In estate l’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi) si era rivolta alla Direzione generale Sanità animale e Farmaci veterinari del ministero della Salute. Le carenze, secondo il ministero, si potevano ricondurre a ritardi di distribuzione all’interno della filiera del farmaco “attribuibili verosimilmente al periodo estivo”. “Tutto questo – afferma in una nota il presidente dell’Anmvi, Marco Melosi – dopo una pandemia che ha reso i proprietari molto più sensibili alla salute dei loro animali” e ha fatto aumentare il numero di cani e gatti presenti nelle famiglie.

Informazioni tempestive

A febbraio 2020 l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) aveva avvisato le autorità sanitarie nazionali di possibili interruzioni nelle forniture di medicinali, anche ad uso veterinario, con possibili ripercussioni in tutta Europa. “Abbiamo la necessità di capire – continua Melosi -se sta arrivando l’onda lunga dell’emergenza da Covid-19. In questa fase chiediamo di essere informati e aggiornati tempestivamente, perché solo in questo modo possiamo programmare i trattamenti sui nostri pazienti e gestire una fase di shortage che ci auguriamo sia temporanea e avviata alla risoluzione”.

L’impegno del ministero

Il ministero della Salute ha fatto sapere, secondo quanto riporta l’Anmvi, di essersi attivato per facilitare l’attività di segnalazione attraverso un sistema informatizzato, da gestire in collaborazione con le imprese titolari di Aic (Autorizzazione all’immissione in commercio), con spazi informativi sul sito del ministero nelle pagine dedicate ai medicinali veterinari. Non si esclude l’ipotesi di pubblicare un elenco dei medicinali carenti.