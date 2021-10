Hta come leva per realizzare il Pnrr, se ne parlerà al XIV congresso della Sihta (26-29 ottobre)

"#HTA è cambiamento" è il titolo della conferenza della Società di health technology assessment, che si svolgerà a fine mese interamente online. Tra temi principali, come sfruttare questo strumento per ripensare il Servizio sanitario nazionale, sfruttando le risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

L’Health technology assessment (Hta) come strumento per realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e ripensare il Servizio sanitario nazionale (Ssn). Dopo la crisi inferta dalla pandemia, l’Italia avrà a disposizione risorse importanti per il settore della salute. È un’occasione che non va sprecata, utile a riorganizzare un Servizio che già prima della diffusione di Covid-19 necessitava di una ristrutturazione.

Seguire la logica Hta

Lo ha detto chiaramente Francesco Saverio Mennini, presidente della Società di health technology assessment (Sihta), in occasione della presentazione del XIV congresso nazionale della Sitha, che si svolgerà online dal 26 al 29 ottobre. “L’intervento del Pnrr dovrebbe essere seguito da un progetto chiaro, trasparente e basato su scelte rese prioritarie con logiche di Hta”, sottolinea Mennini.

“L’Hta può essere individuato quale strumento del cambiamento solo se, al di là delle normative e dei regolamenti che già esistono, si assisterà nel futuro a un cambio di paradigma che veda convergere tutti gli attori del sistema verso il raggiungimento di una maggiore consapevolezza del problema e la responsabilità̀ dei diversi attori nell’impegno verso lo stesso fine. Nei prossimi anni i decisori dovranno prepararsi ad un sempre maggior impiego dell’Hta, man mano che gli sforzi di sviluppo delle capacità e di sensibilizzazione avanzeranno raggiungendo la necessaria massa critica”. E proprio seguendo questi principi che il titolo dell’edizione di quest’anno sarà “#HTA è cambiamento”.

Verso un cambio di paradigma

“C’è più che mai bisogno di cambiamento. Il nostro sistema sanitario, deve essere rinnovato con mirate iniezioni di nuovi modelli di cura, innovazione tecnologica, crescita professionale. Il Pnrr e la nuova programmazione sanitaria sembrano poter fornire le risorse economiche necessarie. Ma, per trasformare la spesa in investimento serve analisi dei bisogni, valutazioni comparate, definizione di obiettivi di salute chiari e circoscritti, monitoraggio del processo e metriche appropriate, in sintesi serve Hta”, afferma Giandomenico Nollo, coordinatore scientifico del congresso, professore di Bioingegneria, laboratori biotech del dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Trento.

Come si svolgerà l’evento

Durante le quattro giornate saranno 100 i relatori e i moderatori che si alterneranno in più di 20 ore di incontri e discussioni. Le quattro sessioni plenarie del pomeriggio saranno centrate sui temi dell’organizzazione, della connessione, dei dati e dell’opportunità̀. Gli argomenti verranno approfonditi da esperti provenienti da diversi campi della ricerca, delle istituzioni, del mondo sanitario ed economico per un’analisi aperta e trasversale. Nelle quattro sessioni della mattina, invece, i relatori si confronteranno su titoli specifici: il ruolo del cittadino, della real world evidence, del nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici e dei nuovi Lea e le loro connessioni con la Hta.

Gli obiettivi del congresso

Anche quest’anno, la Sihta con il proprio congresso vuole approfondire il confronto con le altre società scientifiche e i rappresentanti dell’imprenditoria biomedicale. A questo sono dedicate ulteriori dodici sessioni tematiche che porranno l’attenzione sull’urgenza di impiegare l’Hta in tutta la filiera del Ssn: dalle politiche di prevenzione, la qualificazione delle risorse umane, alle proposte di ricerca e innovazione nei diversi comparti di erogazione dei servizi di salute, fino allo sviluppo e alla validazione dei dispositivi medici e dei processi di acquisto di beni e servizi per la salute.