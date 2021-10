Il “tocco umano” di T&O, così si ricostruiscono relazioni di successo

Non solo ricerca e sviluppo di software affidabili pensati per il life sciences: l'azienda cura particolarmente il proprio customer service, affidandolo a persone di lunga esperienza vicine ai bisogni della clientela. Dal numero 192 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON T&O

Alzi la mano chi non c’­è mai passato. Centralini intasati, attese infinite, linee che cadono, risposte automatiche contenute in scatole cinesi e una gentilezza “elettronica” tanto fasulla quanto la voce al telefono. A queste condizioni la pazienza è messa a dura prova da servizi digitali che semplificano (forse) le organizzazioni aziendali ma non certo la vita agli utenti. Dove gli algoritmi non arrivano, insomma, serve comunque un “tocco umano” per assicurare quella “customer satisfaction” – anelata dai clienti – ma poco garantita da troppi provider che pure dichiarano di perseguire.

Il tocco umano di T&O

Invece il “tocco umano” è proprio quello che caratterizza il Customer Service di T&O Italia, società specializzata in software per il settore life sciences, nata a metà del 2016 dopo aver acquisito il marchio Pharmony, già molto noto nel settore farmaceutico. In parallelo con la crescita degli investimenti in ricerca e sviluppo e quindi di prodotti, funzionalità e aggiornamenti a marchio T&O, come le soluzioni di Customer Relationship Management (Crm), sono aumentate le attività di supporto alla clientela e di formazione al personale.

Spiega Delia Roggeri, Sales & Marketing team di T&O: “Non abbiamo grandi problemi perché i nostri sistemi funzionano bene ma ci siamo resi conto di quanto sia importante, quando un’­azienda rinnova la propria tecnologia, poter contare su un supporto affidabile e costante nel tempo. Lo testimoniano tutte le persone con cui parliamo e non è un caso: il nostro customer service lavora insieme da vent’­anni circa, in un clima disteso e positivo. Tutti coloro che ne fanno parte hanno scelto consapevolmente questo lavoro e il gruppo è tenuto in grande considerazione in azienda. Conoscono bene i bisogni dei clienti e le tecnologie impiegate: chi chiama da noi sa che le proprie richieste sono prese in carico in un certo modo…”.

Il valore delle persone

Un modo semplice, antico ed eterno al tempo stesso. Lo spiega Andrea Brasca, responsabile del Customer Service di T&O: “Non usiamo risponditori automatici. Qui da noi ci sono persone come Agnese, Aurelio, Arianna, Vincenzo e io stesso che danno disponibilità dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, tranne che in pausa pranzo”. La tipologia degli interventi richiesti? “Spesso si tratta di utenti nuovi oppure di chi non ricorda tutte le funzionalità possibili offerte dai nostri software. Magari ci chiedono verifiche urgenti per controllare gli ordini dei loro clienti oppure, più semplicemente, hanno dimenticato una password. Nel 90% dei casi tutto si risolve con una telefonata”. Le aziende clienti sono una trentina, per un totale approssimativo di 4 mila utenti seguiti nelle rispettive e puntuali esigenze (circa un centinaio gli interventi eseguiti ogni giorno).

La formazione

Il gruppo di cui è responsabile Andrea Brasca è lo stesso che fa formazione e aggiornamento. “Facciamo corsi in presenza in modo che i nostri clienti possano dare anche un volto a persone di cui altrimenti conoscono soltanto il nome e la voce. I primi clienti risalgono al 1997 (epoca Pharmony) e non ci hanno mai abbandonati”.

Le soluzioni

Le soluzioni proposte da T&O si basano prevalentemente (ma non solo) sulla tecnologia per iPad. L­’ultimo prodotto della ricerca, sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano, è un software per la computer vision (One Vision) che aiuta gli informatori nello scarico prodotti, abbattendo il processo di elaborazione e trasmissione dei dati alle aziende. Tale software va a integrare la gamma di prodotti tutti identificati con il prefisso One (One Crm&Clm, One Order Entry, One Analytics…) largamente impiegati dalle industrie per gestire i propri database, processando informazioni su medici, farmacie, appuntamenti, esito delle visite, ordini etc. nel rispetto delle norme europee Gdpr.

Va da sé che il ricorso a Crm, intuitivi, agili e affidabili è assolutamente indispensabile nella relazione con il cliente e nella condivisione delle informazioni, sulla base delle quali costruire report e analisi. Il tutto non dimenticando le regole di compliance e, soprattutto, la soddisfazione dei clienti. Quella vera.

