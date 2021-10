Gli ultrasuoni focalizzati permettono il passaggio dell’immunoterapia attraverso la barriera emato-encefalica

Lo studio di fase I ha utilizzato le onde ultrasoniche per portare un anticorpo monoclonale in determinate aree del cervello in cui erano state visualizzate le metastasi derivate dal tumore al seno. La ricerca preliminare, pubblicata su Science Translational Medicine, ha portato a una riduzione delle dimensioni del tumore

Come riuscire a fare arrivare un farmaco all’interno del cervello superando la barriera emato-encefalica? I ricercatori del Sunnybrook Health Sciences Center di Toronto ci hanno provato utilizzando ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica. La tecnologia utilizza le onde ultrasoniche per aprire in modo non invasivo e temporaneamente la barriera emato-encefalica consentendo così alle terapie di raggiungere aree specifiche del cervello. Il gruppo di ricerca ha testato la nuova strategia con un anticorpo monoclonale, il trastuzumab, che in questo modo è riuscito a superare la barriera emato-encefalica e raggiungere le metastasi tumorali nel cervello, derivate dal tumore al seno. La ricerca è stata pubblicata su Science Translational Medicine.

Ultrasuoni focalizzati non solo per il tumore al cervello

Le terapie anticorpali possono aiutare il sistema immunitario a combattere le cellule tumorali e sono spesso utilizzate con il trattamento con radiazioni e chemioterapia. La barriera emato-encefalica però ne impedisce il passaggio, come per altre terapie utili, perché il suo compito è proprio quello di proteggere il cervello da tossine, virus e batteri.

“Questa è la prima conferma visiva che gli ultrasuoni focalizzati possono migliorare la somministrazione di una terapia anticorpale mirata attraverso la barriera emato-encefalica”, ha commentato Nir Lipsman, primo autore dello studio e direttore dell’Harquail Center for Neuromodulation a Sunnybrook. “Questi sono risultati preliminari, ma molto promettenti, che potrebbero avere implicazioni non solo per i tumori al cervello, ma anche per altre condizioni neurologiche, tra cui il morbo di Parkinson e l’Alzheimer, dove la barriera emato-encefalica rappresenta una sfida per la somministrazione dei farmaci”.

Il carcinoma mammario metastatico

Il carcinoma mammario metastatico, noto anche come carcinoma mammario in stadio IV, inizia nel seno e si diffonde ad altre aree che possono includere ossa, fegato o altri organi e cervello. Si stima che le metastasi cerebrali nelle pazienti con carcinoma mammario Her2-positivo stiano aumentando di circa il 30% e siano associate a una maggiore morbilità e mortalità nonostante i progressi terapeutici. Attualmente, le metastasi cerebrali del cancro al seno vengono trattate con una combinazione di neurochirurgia a cielo aperto, radiazioni e chemioterapia. Tuttavia, a seconda della posizione e del numero di metastasi cerebrali, le opzioni per la chirurgia e le radiazioni possono essere limitate e può essere difficile per la terapia penetrare i tumori nel cervello.

La riduzione delle dimensioni del tumore al cervello

“I primi dati di questo studio suggeriscono che la somministrazione della terapia anticorpale direttamente ai tumori mediante ultrasuoni focalizzati può influire sull’efficacia del trattamento, con tumori che diminuiscono leggermente di dimensioni, con risultati variabili per i pazienti tra il 7% e il 31% durante lo studio, con una media del 21 %”, ha aggiunto Rossanna Pezo, oncologa medica presso l’Odette Cancer Center di Sunnybrook. “La riduzione delle dimensioni del tumore è promettente, ma dovrebbe essere interpretata con cautela poiché sono necessarie ulteriori ricerche su scala più ampia”.

La tecnologia con gli ultrasuoni focalizzati

Un dispositivo ad ultrasuoni focalizzato simile a un casco, sviluppato da InSightec, è stato utilizzato in combinazione con la guida Mri in quattro pazienti. Si tratta del primo studio di fase I che utilizza le onde ultrasoniche per portare un farmaco in determinate aree del cervello in cui sono stati visualizzati i tumori. Mentre erano nella macchina per la risonanza magnetica, i partecipanti hanno ricevuto Trastuzumab, un composto 100 volte più grande del composto tipico che può entrare nel cervello attraverso la barriera emato-encefalica. L’ultrasuono focalizzato è stato utilizzato per aprire temporaneamente la barriera ematoencefalica e consentire il passaggio della terapia anticorpale nel tessuto tumorale.

La verifica

Per confermare l’arrivo del farmaco a destinazione il gruppo di ricerca ha usato il Trastuzumab radiomarcato, cioè “etichettata” con un composto speciale che poteva essere facilmente visualizzato utilizzando la tomografia computerizzata a emissione di fotoni singoli (Spect). Sono state eseguite scansioni cerebrali prima e dopo la procedura, che hanno mostrato un aumento significativo dell’assorbimento della terapia anticorpale dopo gli ultrasuoni focalizzati. I pazienti sono stati osservati dopo 24 ore, un mese, tre mesi e un anno, portando i ricercatori ad affermare che la procedura è sicura e ben tollerata dai pazienti.

Questi risultati pongono le basi per la possibilità di fornire una serie di terapie sia consolidate che nuove a numerose condizioni cerebrali, che altrimenti non potrebbero accedere al cervello.