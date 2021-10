L’intelligenza artificiale a portata di mano per medici e pazienti

Già oggi l'uso del chatbot può concretamente migliorare i servizi assistenziali agevolando connessioni e organizzazione di visite e appuntamenti, tracciando in tempo reale i bisogni delle persone. Piccola rassegna di ciò che è possibile fare. Dal numero 192 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON MEDIA FOR HEALTH

di Mario Mauri, Ceo Vivactis Media For Health

Uno dei trend tecnologici di questo periodo è determinato dall­’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale unita a sistemi di riconoscimento vocale. Li usiamo ormai tutti, spesso anche senza rendercene conto, basti pensate all­’assistente vocale di Google o ad Alexa. Quindi l­intelligenza artificiale (AI) è e diventerà sempre più parte integrante dei servizi digitali.

Le applicazioni per il mondo della salute

Ma quali possono essere le applicazioni nel mondo della salute? Una delle prime applicazioni di cui normalmente si discute riguarda l­’utilizzo dell’­AI per la ricerca scientifica che richiede l­’analisi di grandi moli di dati. Le strutture sanitarie si trovano a raccogliere un gran numero di informazioni sui pazienti, generate da una moltitudine di strumenti diagnostici (si pensi per esempio alle app che monitorano lo stato di salute etc.).

L’importanza dei dati

I “Real World Data”, processati tramite algoritmi di intelligenza artificiale contribuiscono quindi a migliorare e a trovare soluzioni terapeutiche, ricorrendo anche a tecniche avanzate di machine learning, e quindi a sviluppare sistemi automatizzati e modelli predittivi di supporto alla decisione clinica. Vi sono anche applicazioni dell­’AI più pragmatiche e più facilmente realizzabili già oggi.

Concentreremo quindi la nostra attenzione su quella parte dell­’intelligenza artificiale che può migliorare i servizi ai pazienti e ai medici, ricorrendo a una tecnologia già disponibile e che non è soggetta a vincoli regolatori.

L’uso dell’intelligenza artificiale

Parliamo quindi di intelligenza artificiale per gestire le conversazioni tra esseri umani che in termine tecnico chiamiamo chatbot. Questo appellativo definisce un ampio spettro di soluzioni, più o meno sofisticate (qui ci riferiamo a soluzioni professionali) con diverse applicazioni immediate per tipologia di utilizzatore.

Nell’immagine che segue sono riportate le applicazioni più che sufficienti per contribuire concretamente a migliorare i servizi ai medici e ai pazienti. Per andare sul concreto, il chatbot, per esempio, potrebbe essere integrato nell­’area riservata al medico dei siti aziendali.

L’­impiego consentirebbe da un lato al medico di trovare velocemente quello di cui ha bisogno e soprattutto all­’azienda di “tracciare” i bisogni di coloro che accedono all­’area riservata. Non dimentichiamo che un chatbot, laddove non riesca a rispondere, deve dare la possibilità di scalare la richiesta a un operatore umano se disponibile o a una casella di mail. Si investe molto per questo tipo di “materiale digitale” e poi magari si perdono occasioni per dare “il servizio” e soprattutto per sapere di cosa hanno bisogno i medici.

La raccolta delle informazioni pre-visita

Un’­altra applicazione è quella della raccolta di informazioni pre-visita, relative a sintomi, terapie in corso e del supporto alla compilazione di moduli. Un’­altra applicazione è la pianificazione degli appuntamenti. È infatti possibile collegare il chatbot all­’agenda digitale (pensiamo ai medici che svolgono prevalentemente attività privata) dando la possibilità agli utenti di prenotare, modificare e cancellare le visite risparmiando tempo alla segreteria.

Il chatbot può inviare successivamente messaggi di follow- up tramite sms, e-mail, via telefono whatsapp per ricordare la nuova data. Anche in questo caso non dobbiamo dimenticare la possibilità di gestire più conversazioni in parallelo. Evidente il vantaggio per i pazienti con patologie croniche o che hanno bisogno di monitoraggio. Grazie ai chatbot non dovrà essere la segreteria del medico a contattarli periodicamente per registrare il loro stato di salute in quanto lo farà il chatbot che scalerà immediatamente a un operatore in caso di situazioni ambigue o che chiaramente richiedono l­’approfondimento del clinico.

Altre funzioni del chatbot

Il chatbot può anche inviare alert e reminder al paziente e/o al caregiver sulle medicine da assumere. In sintesi, l­intelligenza artificiale per uso conversazionale può essere applicata con successo in tutti quei casi in cui si devono gestire processi amministrativi, rispondere a domande frequenti, raccogliere informazioni. Il tutto in modalità parallela, H24 e sette giorni su sette, sollevando il personale di studio, medico e infermieristico.

Come reagisce l’utente?

La domanda spontanea e inevitabile è se poi questo tipo di soluzioni non generi una “frustrazione” nell’utente assimilabile alla “sindrome del menu dei centralini”. Tale effetto viene sicuramente limitato da un ottimo lavoro di configurazione e apprendimento del Bot e soprattutto dalla possibilità di avere un sistema integrato chatbot-agente umano che “passi la palla” in modalità quasi trasparente per l­’utente. La nostra agenzia ha già realizzato applicazioni concrete e affrontato anche i temi degli aspetti regolatori che come sempre in questo mondo non vanno mai sottovalutati per il successo del progetto.

Un esempio concreto

Un’applicazione alla quale abbiamo lavorato vede il chatbot addestrato all­’assistenza del paziente nella fase che precede l’­esame diagnostico. Il chatbot aiuta il paziente ad approfondire le finalità dell­’esame, come si svolge, come ci si prepara, quanto dura, come si gestiscono casi particolari (gravidanza, presenza di patologie, handicap) cosa fare nel post esame, quali documenti si devono portare, come compilarli, dove si deve andare, come ci si deve vestire etc.

Le informazioni possono essere chieste al chatbot in modo mirato rispetto alle proprie esigenze e utilizzando il proprio modo di esprimersi, senza dover capire come funziona un sito o dove reperire le informazioni. Tutto ciò per sollevare il reparto dall­’incombenza di una grossa mole di telefonate e dare un servizio al paziente che potrà interagire quando vuole e senza attese (il chatbot infatti potrà gestire decine, centinaia di conversazioni in parallelo). Va da sé che in futuro, ci saranno soluzioni chatbot sempre più efficienti che combineranno molte delle funzionalità qui trattate. Siamo all’­inizio di un percorso entusiasmante.

