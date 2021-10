Scoperto nuovo meccanismo di auto-riparazione dei muscoli, utile contro la distrofia

Non sarebbero le cellule staminali a prestare soccorso al muscolo danneggiato in seguito a una lesione, ma le cellule adulte più vicine alla lesione. Il meccanismo di autoriparazione descritto per la priva volta da un gruppo dell’Università spagnola Pompeu Fabra, i n un articolo pubblicato su Science, potrebbe avere ricadute importanti, come per esempio combattere la distrofia muscolare.

I meccanismo di autoriparazione

Una nuova strada per la medicina rigenerativa

Le ricadute della ricerca

Le ricadute della scoperta secondo il genetista sarebbero almeno quattro, importanti sia per la ricerca di base sia per le possibili applicazioni. “Prima di tutto si dimostra quanto sia importante l’architettura cellulare e in secondo luogo che il nucleo, come abbiamo sempre ritenuto, è un organulo cellulare attivo e non soltanto un contenitore di acidi nucleici”. “Inoltre la ricerca aiuta a capire come mai in alcune malattie neuromuscolari non c’è auto-riparazione, probabilmente perché non si attivano i nuclei e non migrano. E infine si apre la caccia a farmaci capaci di attivare i nuclei delle cellule muscolari, utili contro malattie genetiche e forse anche contro i traumi muscolari, per esempio degli sportivi”.