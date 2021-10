Abbott e Real Madrid insieme per sostenere la salute e la nutrizione dei bambini nel mondo

In seguito all'accordo, Abbott diventa health sciences and nutrition partner della squadra di calcio spagnola. La partnership include il sostegno alle prime squadri femminili e maschili e alle Accademie di calcio, oltre al supporto alla Fondazione Real Madrid

Abbott annuncia di aver stipulato un accordo triennale come Health Sciences and Nutrition Partner della squadra di calcio Real Madrid e Global Partner della Fondazione Real Madrid – un’organizzazione fondata dal club per promuovere i valori dello sport tra i bambini di tutto il mondo.

L’accordo

La partnership comprenderà attività educative, sportive e di assistenza sociale a sostegno di bambini a rischio in 80 Paesi, nonché supporto nutrizionale per le prime squadre maschili e femminili e per le Accademie di calcio, nonché l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti.

Il Real Madrid, nel 1997, ha inaugurato la Fundación Real Madrid per sostenere l’integrazione sociale e culturale dei bambini a rischio in tutto il mondo attraverso lo sport, mediante l’insegnamento di valori come il lavoro di squadra, il rispetto, la collaborazione – e il fitness.

“Il calcio è uno sport universale, giocato, seguito e amato in tutto il mondo”, ha affermato Daniel Salvadori, Executive Vice President Abbott Nutrition. “Abbott e la Fondazione Real Madrid hanno lo stesso obiettivo: nutrire i bambini di tutto il mondo così che possano godere di una salute migliore e realizzare il proprio potenziale. La combinazione dei nostri sforzi collettivi ci consentirà di raggiungere più persone e di avere un impatto ancora più duraturo nella vita di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo”.

Il lavoro della fondazione

Lavorando con partner locali, la Fondazione Real Madrid identifica e riunisce i bambini che vivono in aree a rischio, solitamente in comunità rurali remote. Le scuole coprono molte attività diverse, che vanno da spuntini sani e l’igiene dentale ai programmi di doposcuola che includono l’educazione alla salute e l’allenamento sportivo. Ogni programma include un’attività sociale o ambientale localizzata, come le visite alle strutture sanitarie. All’inizio di ogni programma, i bambini vengono sottoposti a screening per gli indicatori chiave di salute e sono supportati dal punto di vista nutrizionale durante tutto il corso. La Fondazione gestisce anche corsi di una settimana per i bambini che desiderano migliorare il proprio gioco con la metodologia del Real Madrid.

“Con il lavoro della Fondazione non stiamo cercando di formare il prossimo calciatore, bensì di far crescere il prossimo ingegnere, scienziato o avvocato” ha dichiarato Emilio Butragueño, Direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid. “Collaborando con Abbott – azienda leader globale ed esperta di nutrizione – possiamo aiutare i bambini di tutto il mondo a vivere complessivamente in modo più sano.”

Focus sulla malnutrizione

La malnutrizione colpisce una persona su tre in tutte le fasce di età, in tutte le aree geografiche e in tutte le classi socioeconomiche. Abbott dedica da tempo la sua attenzione al miglioramento della nutrizione attraverso le sue innovazioni, e di recente ha annunciato la creazione dell’Abbott Center for Malnutrition Solutions, un hub di Abbott e di esperti in nutrizione e partner esterni che ha l’obiettivo di ridurre la malnutrizione in ogni parte del mondo nei prossimi dieci anni. Con questa partnership, la prima sotto il Center for Malnutrition Solutions, Abbott collaborerà con le Social Sports Schools della Fondazione Real Madrid in tutto il mondo per aiutare i bambini a rischio ad avere accesso a una vita più sana e un futuro migliore.

Obiettivi di sostenibilità

Questo impegno contribuirà al 2030 Sustainability Plan di Abbott, che ambisce a trasformare le cure per la malnutrizione, le patologie croniche e le malattie infettive, con l’obiettivo di migliorare la vita di oltre 3 miliardi di persone entro la fine del decennio.

La partnership durerà fino alla fine della stagione calcistica 2023-2024 e includerà la collaborazione con le Social Sports Schools della Fondazione Real Madrid in dodici Paesi, al fine di fornire screening della malnutrizione, istruzione e supporto nutrizionale, sostenendo anche le esigenze nutrizionali dei corsi tenuti dalla Fondazione Real Madrid che si tengono in 42 Paesi. In qualità di Health Sciences and Nutrition Partner, Abbott lavorerà anche a stretto contatto con il club per guidare la ricerca sull’innovazione e lo sviluppo di nuovi principi attivi e prodotti, come parte del supporto nutrizionale alle prime squadre maschili e femminili e alle Accademie di calcio del Real Madrid.