Farmaceutica, una nuova visione per la direzione medica

Un comparto avanzato è in grado di combinare, analizzare e interpretare dati eterogenei attraverso la Real World Evidence, le cartelle cliniche elettroniche e nuove fonti di dati. Dal numero 192 del magazine

di Alberto Montagner Senior Expert, McKinsey; Matteo Zanin Senior Partner, McKinsey

L’innovazione tecnologica e scientifica nel settore farmaceutico sta accelerando anche l’evoluzione della Direzione Medica, che assume un ruolo sempre più strategico all’interno delle aziende del comparto. Una Direzione Medica avanzata è in grado infatti di combinare, analizzare e interpretare dati eterogenei attraverso la Real World Evidence, le cartelle cliniche elettroniche e nuove fonti di dati come la genomica, e di far comprendere elementi scientifici sempre più complessi, consentendo interazioni più efficaci con i diversi attori e migliori esiti terapeutici a beneficio dell’intero sistema sanitario.

Owner della conoscenza scientifica

Grazie alle loro competenze scientifiche e cliniche, e alla credibilità ottenuta presso i diversi stakeholder, i professionisti della Direzione Medica diventano gli “owner” naturali della conoscenza scientifica e dei dati all’interno delle organizzazioni lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

Quattro attività principali

Questa funzione rappresenta quindi un pilastro strategico per ogni azienda farmaceutica, insieme alla R&S, al Commerciale e al Market Access. Una Direzione Medica all’avanguardia si fonda su quattro attività principali: generazione innovativa di evidenze mediche; accelerazione dell’accesso ai trattamenti; coinvolgimento personalizzato degli stakeholder esterni; rafforzamento della leadership di funzione all’interno delle aziende farmaceutiche.

Evidenze mediche

Generazione innovativa di evidenze mediche. Il modo in cui i dati vengono raccolti, integrati e interpretati definirà il futuro della farmaceutica. Sarà quindi cruciale riuscire a generare rapidamente evidenze integrate attraverso, per esempio, approcci di economia sanitaria ed esito degli interventi sanitari (Health Economics and Outcomes Research – HEOR), la Real World Evidence o gli studi di fase IIIb/IV. Tutti dati supportati da analisi di dettaglio che adattano la grande quantità di informazioni disponibili alle esigenze dei singoli pazienti. I professionisti della Direzione Medica, grazie alla loro comprensione della scienza, alle capacità di capire i dati e di dialogare con le parti interessate, sono nella posizione ideale per individuare le evidenze necessarie a supportare l’intero ciclo di vita dei prodotti.

Accesso ai trattamenti più rapida

Accelerazione dell’accesso ai trattamenti. Analizzando l’intero percorso di cura, la Direzione Medica è in grado di valutare i costi e le possibili alternative terapeutiche meglio di altre funzioni. Sono sempre più diffusi i contratti di risk sharing e payment by results (managed entry agreements), attivi in Italia fin dal 2007, ma quello che potrà fare la differenza sarà la possibilità di estendere i benefici dalla valutazione degli effetti del singolo farmaco sul singolo paziente all’analisi dell’impatto sull’intero sistema sanitario e sui percorsi di cura per le specifiche patologie.

Modelli analitici

La presenza di solidi modelli analitici permetterà la somministrazione al paziente del farmaco più efficace nei tempi giusti. Coinvolgimento personalizzato degli stakeholder esterni. In futuro, i canali di contatto con i molteplici attori coinvolti saranno sempre più digitali e in grado di fornire informazioni “su misura”, con l’obiettivo finale di migliorare gli esiti terapeutici.

Rafforzare i Crm

Questi elementi concorreranno a una comprensione più completa dei bisogni e, di conseguenza, a un processo decisionale di medici e pazienti più efficace. Alcune primarie società farmaceutiche, per esempio, stanno rafforzando i propri sistemi di CRM con tecniche di advanced analytics per raccogliere le preferenze e i bisogni dei medici; stanno utilizzando algoritmi che combinano svariate fonti per identificare i KOLs più importanti, a livello nazionale, regionale o per area terapeutica e specializzazione; stanno sviluppando tecniche di design thinking per comprendere a fondo i comportamenti dei pazienti e migliorare i percorsi di cura.

Lavorare su tre dimensioni

Rafforzamento della leadership di funzione. La Direzione Medica è parte integrante della leadership aziendale: mettendo i bisogni del paziente al centro, ripensando al modo in cui vengono misurate le prestazioni dell’azienda (per esempio, in base al miglioramento degli esiti terapeutici per i pazienti), svolge un ruolo fondamentale per la cultura organizzativa e per una migliore comprensione esterna del settore. Per rafforzare ulteriormente la funzione, occorre lavorare su tre dimensioni: coinvolgimento della pianificazione strategica della funzione nei principali processi aziendali; acquisizione e sviluppo dei talenti; monitoraggio dei risultati e realizzazione di investimenti per raggiungere maggiori livelli di efficacia.