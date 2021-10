Fondo sanitario nazionale: sei miliardi in più in tre anni

Nel Documento programmatico di bilancio, che anticipa la manovra, due miliardi in più all’anno fino al 2024. Nuove risorse per farmaci e vaccini

Sei miliardi di euro in più alla sanità nei prossimi anni , con nuove risorse per farmaci e vaccini. Lo annuncia il Governo, dopo aver approvato in Consiglio dei ministri il “Documento programmatico di bilancio per il 2022”, che illustra le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di Bilancio e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica. Il documento, in via di trasmissione alle autorità europee ed al Parlamento italiano, prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 (Nadef) e quantifica le misure inserite nella manovra di bilancio.

Due miliardi in più all’anno per la sanità

“Il Fondo sanitario nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di due miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia Covid-19”, spiega l’esecutivo in una nota.

“Quando sono diventato ministro – commenta il titolare della Salute, Roberto Speranza – il Fondo sanitario nazionale aveva circa 114 miliardi di euro. Oggi siamo arrivati a 122 miliardi con una crescita in pochi mesi che non si era mai vista prima. Ora confermiamo gli investimenti fatti che diventano permanenti e ci impegniamo ad accrescere ancora il fondo di 2 miliardi nel 2022, di 4 nel 2023 e di 6 nel 2024 quando si arriverà a 128 miliardi complessivi. La stagione dei tagli è definitivamente chiusa. La forza del nostro Servizio sanitario nazionale è la premessa per la ripartenza dell’Italia”.

Formazione e ricerca

Fra le misure che riguardano formazione e ricerca, viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12mila l’anno.