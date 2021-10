Salute animale, Jab holding avvia una partnership con Bnp Paribas Cardif (e compra la piattaforma Figo)

La società di investimento americana ha chiuso una doppia operazione nel settore delle assicurazioni rivolte agli animali domestici. Con il gruppo francese Jab deterrà una quota di maggioranza in una sua nuova holding, denominata Cardif Pinnacle. Sul fronte americano è prevista l'acquisizione di una delle principali piattaforme assicurative per pet

Doppia acquisizione nel mondo delle assicurazioni per animali domestici. Jab Holding, società d’investimento americana focalizzata anche sul pet care, ha annunciato l’avvio di un’alleanza strategica con il gruppo assicurativo Bnp Paribas Cardif, in relazione a una serie di servizi assicurativi per animali domestici nel Regno unito, nella regione Emea e in America Latina. Contestualmente la Indipendence Pet Holdings, piattaforma di assicurazioni per animali domestici di JAB, ha sottoscritto un contratto definitivo per l’acquisizione di Figo, tra i principali fornitori di servizi assicurativi per pet degli Stati Uniti.

Cardif Pinnacle

Come parte dell’accordo, si legge in una nota diffusa dalla società americana, Jab deterrà una quota di maggioranza in una nuova holding, a cui Bnp Paribas contribuirà, denominata Cardif Pinnacle, sua controllata focalizzata sul pet in rapida crescita nel campo del settore assicurativo. Si tratta di un’azienda attiva nel settore delle assicurazioni per animali domestici, che fornisce soluzioni a partner e proprietari di animali domestici basati su innovazione e una piattaforma scalabile. La società sfrutta i servizi digitali, di intelligenza artificiale machine learning per supportare le esigenze dei propri clienti.

Figo

Figo è un marchio di assicurazioni per animali domestici che ha una posizione rilevante nel mercato InsurTech degli Usa. Il modello di business si basa sull’app Pet Cloud, una piattaforma basata su cloud che fornisce accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a servizi veterinari, gestione dei registri digitali degli animali domestici, oltre a proporre un social network per i genitori di animali domestici.