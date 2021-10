Il Gruppo Bomi acquisisce Linex, azienda brasiliana leader nel trasporto logistico per il settore Healthcare

Con questa operazione Bomi Group lancia la Business Unit Bomi Health Carrier in Brasile e consolida Bomi Health Forwarding in tutta l’America Latina

Bomi Group, multinazionale attiva nella logistica integrata al servizio del settore Healthcare, ha annunciato l’acquisizione di Line Express e ALX, azienda brasiliana del trasporto aereo a servizio del settore farmaceutico che consegna giornalmente prodotti ai principali distributori, ospedali e cliniche su tutto il territorio nazionale.

Il senso dell’operazione

L’operazione permetterà al Gruppo Bomi di rafforzare in Brasile la rete di Bomi Health Carrier, con cui gestisce l’intera supply chain di prodotti Healthcare fino alla consegna al destinatario finale, e di consolidare le soluzioni di Bomi Health Forwarding per la gestione e la distribuzione dei trial clinici.

Linex, cosa fa

Linex, con sede a Barueri vicino a San Paolo, è stata fondata nel 2004 dalla famiglia Silva e in soli due anni è diventata leader nel suo settore di competenza. L’azienda annovera tra i suoi clienti alcune delle più importanti aziende farmaceutiche brasiliane e di tutto il mondo.

La flotta

La sua flotta di veicoli speciali, principalmente camion e furgoni, rispetta agli standard di sicurezza richiesti dall’industria farmaceutica. Il suo sistema di gestione del trasporto dispone della più vasta copertura nazionale e segue gli standard richiesti dall’Anvisa (Agenzia nazionale brasiliana di vigilanza sanitaria) per il trasporto di prodotti farmaceutici e affini. L’azienda offre soluzioni di imballaggio ad hoc per il trasporto aereo di prodotti fragili, campioni biologici e merci a temperatura controllata.

Linex è riconosciuta dal mercato healthcare come partner di riferimento in termini di affidabilità, precisione e qualità nel proprio settore. Offre inoltre servizi specializzati di reverse logistics, occupandosi del recupero, raccolta, trasporto, ricezione e smistamento dei prodotti fino alla destinazione finale e proponendosi come una valida opzione per il trasporto di materiale biologico e imballaggi riutilizzabili.

Il commento

Marco Ruini, amministratore delegato di Bomi Group conclude: “E’ con immenso piacere che diamo il nostro caloroso benvenuto a Linex, azienda storica nel mercato brasiliano dei trasporti. Continuiamo la nostra espansione a beneficio della crescente domanda di servizi dei nostri clienti, mantenendo i più alti standard di qualità, ma anche e soprattutto a beneficio dei pazienti”.