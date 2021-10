Distribuzione sostenibile di prodotti biotech, nasce Edf Biopharma Network

Il progetto su cui ha investito Eurodifarm integra soluzioni innovative per la stabilità dei farmaci termosensibili lungo tutta la catena del freddo. IN COLLABORAZIONE CON EURODIFARM

di Hps-AboutPharma

Distribuire prodotti biotech a temperature controllate in maniera innovativa, sostenibile e validata. È questo l’obiettivo di Edf Biopharma Network, servizio dedicato al trasporto e alla consegna di materiali biotecnologici life science & healthcare refrigerati (2-8°C), su cui ha investito di recente Eurodifarm, società del Gruppo Deutsche Post DHL, specializzata nella logistica distributiva di prodotti in cold chain.

Il progetto

Il progetto integra soluzioni innovative quali il monitoraggio in real time della temperatura del prodotto durante il trasporto dai magazzini centrali ai clienti finali attraverso un sistema integrato, monitorato da una “quality control tower”, presidiata da un team dedicato di esperti, capace di tracciare la temperatura di ogni singolo collo lungo tutto il processo distributivo. Un unico sistema di monitoraggio delle temperature garantisce una governance IT su tutto il processo. Il sistema, inoltre, è validato in conformità alle più stringenti normative del sistema farmaceutico. In tutto ciò, il servizio garantisce un’elevata sostenibilità ambientale, in quanto il processo riduce drasticamente l’utilizzo di imballi isotermici in polistirolo, e materiale refrigerante, per il confezionamento secondario. Nell’ultimo anno Eurodifarm ha consegnato oltre 44 milioni di colli a farmacie, distributori intermedi, strutture ospedaliere, Asl, laboratori di analisi, pazienti dislocati sul territorio nazionale. Ha effettuato 4,3 milioni di spedizioni per conto delle principali aziende farmaceutiche, diagnostiche, biomedicali, sanitarie e ospedaliere e trasportato oltre 164 milioni di kg di prodotti. Edf Biopharma Network garantisce un’ottima capillarità di distribuzione a temperatura controllata che oggi si avvale di 3 hub e 25 piattaforme regionali, 60 mila m2 di superficie coperta e oltre 1.200 automezzi frigo, in grado di mantenere la catena del freddo in ogni fase del processo di distribuzione.

L’impatto di Covid-19

“La pandemia ci ha lasciato la consapevolezza della centralità del comparto logistico in ambito healthcare, sia a livello distributivo che di stoccaggio”, ha commentato Aldo Soffientini, Amministratore delegato di Eurodifarm. “Il settore life science e healthcare sta vivendo una rapida trasformazione della supply chain, una maggiore necessità di efficienza e, in qualità di operatore di riferimento nel nostro mercato abbiamo il dovere di investire in questa direzione per poter assicurare un servizio ad alto valore per questi prodotti altamente termosensibili, la cui sicurezza è garantita solo se le oscillazioni termiche sono vicine allo zero”.

Servizi integrati

Con il lancio di Biopharma network, il Gruppo Deutsche Post DHL può disporre ora di due servizi integrati per i brand del settore biopharma, che desiderano un servizio “end-to-end”. Il progetto di Eurodifarm, infatti, si aggiunge al Bio Pharma Hub, polo dedicato alla logistica dei farmaci biotecnologici e delle terapie innovative, lanciato lo scorso marzo. In quell’occasione DHL Supply Chain Italy ha investito oltre tre milioni di euro, realizzando il primo impianto in Italia per dimensione. Con una ampiezza di 6 mila metri quadrati, il nuovo “magazzino frigorifero” garantisce un’innovativa gestione a 360° del prodotto biotecnologico, dall’ingresso nello stabilimento fino al momento dell’affidamento al trasporto. Il farmaco in ogni suo passaggio, dall’inbound all’outbound, viene movimentato in un ambiente a temperatura di range constante (2°-8°) prevenendo il rischio di escursioni termiche. L’Hub, inoltre, integra soluzioni per la gestione di situazioni multitemperatura (fino a -20°C e a -80°) per vaccini e terapie di frontiera.

In collaborazione con Eurodifarm