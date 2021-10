Pillola anti-Covid: Ema avvia la rolling review per molnupiravir

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'agenzia regolatoria esamina i dati sul farmaco sperimentale sviluppato da Msd e Ridgeback Biotherapeutics

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia del farmaco europea (Ema) ha avviato la “rolling review” per l’antivirale orale molnupiravir (noto anche come MK 4482 o Lagevrio), sviluppato da Msd in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics per il trattamento di Covid-19 negli adulti. Lo annuncia l’ente regolatorio in una nota.

“La decisione del Chmp di avviare la rolling review – spiega l’Ema – si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (dati non clinici) e clinici. Questi studi suggeriscono che il medicinale può ridurre la capacità della Sars-Cov-2 di moltiplicarsi nel corpo, prevenendo così il ricovero o la morte nei pazienti con Covid-19. L’Ema valuterà più dati sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale. La rolling review continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per consentire all’azienda di presentare una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio”. Nelle scorse setttimane, Msd (conosciuta come Merck negli Usa) ha presentato la richiesta di Autorizzazione all’aso in emergenza (Eua) alla Food and drug administration (Fda), e sta lavorando per sottomettere la richiesta ad altre agenzie regolatorie nel mondo.

I dati

In un comunicato congiunto, Msd e Ridgeback Biotherapeutics spiegano che la valutazione dell’Ema si basa sui risultati positivi dell’analisi ad interim della Fase 3 dello studio clinic MOVe-OUT, che ha valutato molnupiravir in pazienti adulti non ospedalizzati con COVID-19 lieve-moderato che erano ad aumentato rischio di aggravamento e/o ospedalizzazione. “Sulla base dei dati dell’analisi ad interim – spiega il comunicato – molnupiravir 800 mg due volte al giorno ha ridotto il rischio di ospedalizzazione o morte di circa il 50%. Il 7,3% dei pazienti che hanno ricevuto molnupiravir sono stati ospedalizzati entro il giorno 29 dalla randomizzazione (28/385), rispetto a 14.,% dei pazienti trattati con placebo (53/377) che sono stati ospedalizzati o sono deceduti. Al giorno 29, nessun decesso è stato riportato nei pazienti che hanno ricevuto molnupiravir, rispetto agli 8 decessi nei pazienti che hanno ricevuto il placebo”.

Per quanto riguarda la sicurezza, “l’incidenza di eventi avversi era comparabile nel gruppo molnupiravir e nel gruppo placebo (35% and 40%, rispettivamente). Anche l’incidenza di eventi avversi correlati al farmaco è risultata comparabile (rispettivamente 12% e 11%), e meno pazienti nel gruppo molnupiravir hanno interrotto la terapia per eventi avversi rispetto al gruppo placebo (1,3% e 3,4%, rispettivamente)”.

La rolling review

La rolling review (revisione ciclica) è uno strumento regolatorio di cui l’Ema si serve per accelerare la valutazione di un medicinale o vaccino promettenti durante un’emergenza sanitaria pubblica. Di norma, tutti i dati sull’efficacia, la sicurezza e la qualità di un medicinale o di un vaccino e tutta la documentazione richiesta devono essere presentati all’inizio della valutazione nell’ambito di una formale domanda di autorizzazione all’immissione in commercio. Nel caso della rolling review, il Chmp dell’Ema provvede ad esaminare i dati non appena diventano disponibili dagli studi in corso.