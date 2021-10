Il gruppo Olon amplia lo stabilimento in partnership con Aguettant farmaceutica

Il sito con sede a Mulazzano, è dedicato alla trasformazione enzimatica. La nuova linea sarà dedicata alla produzione di zucchero fosforilato, un intermedio nel metabolismo e nello stoccaggio del glucosio, utilizzato per produrre un trattamento iniettabile essenziale

Nuovo stabilimento per Olon Group che in partnership con Aguettant Pharmaceutical ha annunciato un notevole ampliamento e rinnovamento dello stabilimento, situato nel sito Olon di Mulazzano, dedicato alla produzione per trasformazione enzimatica. Un processo di preparazione su larga scala quest’ultimo, che si basa sull’ esperienza di Olon, che ha un’abilità notevole su questo specifico processo sintetico. Il miglioramento dell’impianto consentirà un significativo aumento della capacità di reazione del sito. Implica l’installazione di diverse nuove apparecchiature, come reattori, filtri, frigorifero, dispositivo di revamping delle materie prime. Lungo il processo, molti passaggi eseguiti dal sito verranno automatizzati e digitalizzati.

La produzione dello zucchero fosforilato

La nuova linea sarà dedicata alla produzione di zucchero fosforilato, un importante carboidrato intermedio nel metabolismo e nello stoccaggio del glucosio, utilizzato per produrre un trattamento iniettabile essenziale. In risposta a segnali ormonali o neurali, la glicogenolisi si verifica nel fegato e nei tessuti muscolari, dove lo zucchero fosforilato viene rilasciato come fattore limitante nella degradazione del glicogeno.

La partnership con Aguettant

Mulazzano ha sviluppato da molti anni il know-how di questo processo sostenibile utilizzando materie prime e reagenti rinnovabili, tanto che oggi può collaborare con Aguettant per l’espansione della capacità del prodotto. “Siamo orgogliosi di collaborare a questa espansione, offrendo la nostra competenza e il nostro know-how di questo processo produttivo, al fine di dare un più ampio accesso a un trattamento così fondamentale” commenta Paolo Tubertini, Amministratore Delegato di Olon Group.

Le dimensioni di Olon group

Il gruppo Olon fornisce 34 sostanze chimiche intermedie e più di 295 Api per il mercato generico. Nel 2020 ha registrato un fatturato di 530 milioni di dollari e conta 2.200 dipendenti. Produce Api per la maggior parte, proteine, piccole molecole e microrganismi di alto valore (applicazione nel settore farmaceutico), alimentare, dei mangimi e altri mercati bioindustriali in undici stabilimenti produttivi – 8 situati in Italia, 1 in Spagna, 1 negli Stati Uniti e 1 in India e 3 filiali ad Amburgo (Germania) , Florham Park NJ (USA) e Shanghai (Cina).