Da Sitox, Farmindustria e Nutrition Foundation of Italy borse di studio per sostenere i giovani ricercatori

Ecco i vincitori, gli importi dei riconoscimenti e i titoli delle ricerche che si sono fatte notare e premiare. All’inizio della cerimonia, il Professor Giorgio Cantelli Forti è stato nominato presidente onorario della Sitox

Obiettivo evitare l’ennesima fuga di cervelli. È con questo spirito e per sostenere la ricerca scientifica che la Società Italiana di Tossicologia (Sitox), Farmindustria e Nutrition Foundation of Italy (Nfi) hanno unito le forze per incoraggiare e sostenere, anche economicamente, i giovani ricercatori italiani non strutturati.

Il capitale intellettuale umano, tra i giovani ricercatori nel campo della tossicologia, che si è distinto per l’eccellenza dei propri studi, è stato premiato dalla Sitox, Farmindustria e Nfi, durante il 20° Congresso Nazionale Sitox che si è concluso questa settimana a Bologna, in presenza.

I vincitori delle borse di studio Sitox-Farmindustria

“Effetto dell’oleuropeina sulla modulazione del microambiente pro-infiammatorio in tumori del colon-retto di un modello sperimentale in vivo”, è il titolo della comunicazione di Sofia Chioccioli che si è aggiudicata la borsa di studio Sitox-Farmindustria di 2.500 euro lordi, per la migliore Comunicazione orale della sessione “Prof. Rodolfo Paoletti – Botanicals e integratori alimentari”.

Elisabetta Gerace vince invece la borsa di studio Sitox-Farmindustria, di 2.500 euro lordi, per la migliore Comunicazione Orale della Sessione “Prof. Paolo Preziosi – Farmaci, dal titolo: “I recettori Ampa calcio permeabili come possibile target terapeutico nella neurotosscità da astinenza da etanolo: studi preclinici in fettine ippocampali di ratto”.

Ad aggiudicarsi la terza borsa di studio Sitox-Farmindustria da 2.500 euro lordi è Fabio Vivarelli con la comunicazione orale “Sigarette elettroniche a riscaldamento del tabacco: effetti tossicologici in vivo” per la migliore Comunicazione Orale Sessione della Sessione “Prof. Pier Francesco Mannaioni – Tossicologia clinica e analitica”.

I vincitori di una borsa di Studio Sitox- Nfi

Vincitori di una borsa di Studio Sitox- Nfi, per i migliori Poster, di euro 1.000,00 lordi ciascuno, sono: la Dott.ssa Nicoletta Santori, con “L’uso di un sistema 3D di epitelio intestinale umano per studiare il ruolo dei trasportatori nell’assorbimento intestinale delle microcistine”; la Dott.ssa Ambra Maddalon con “Valutazione in vitro degli effetti diretti del glifosato sui linfociti T helper e la Dott.ssa Laura Musumeci, con “Un estratto del succo di bergamotto ricco in flavonoidi, da solo o in associazione con curcumina e resveratrolo, protegge dalla tossicità testicolare indotta dal cadmio nel topo”.

La nomina di Cantelli Forti

Durante la stessa cerimonia, Cantelli Forti è stato nominato Presidente Onorario della Società Italiana di Tossicologia (Sitox), con la seguente motivazione: “Per la costante, efficiente e brillante attività svolta nel campo delle Scienze tossicologiche”.