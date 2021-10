Effetto Covid sulla gestione del diabete: prescrizioni di farmaci in calo del 33%

Il dato si riferisce al 2020 a confronto con il 2019. Arriva dagli “Annali Amd”, un’indagine condotta periodicamente dall’Associazione medici diabetologi e presentata in occasione del XXIII congresso nazionale

Nel primo anno di pandemia, a causa del lockdwon, le prescrizioni di farmaci per il diabete sono diminuite del 33% rispetto al 2019. È quanto emerge dall’ultima edizione degli Annali Amd, indagine condotta periodicamente dell’Associazione medici diabetologi (Amd) per monitorare la qualità dell’assistenza. Lo studio, presentato a Bologna in occasione del XXIII congresso nazionale della società scientifica, ha raccolto i dati di 282 centri di diabetologia. Le prescrizioni effettuate nel 2020 sono state circa 570mila contro le oltre 850mila del 2019. Si è registrato un picco (-70%) durante la fase critica dell’emergenza sanitaria, tra marzo e giugno 2020. Le prime visite sono diminuite del 60%: 18mila pazienti visitati nel 2020 contro i 40 mila del 2019.

L’accesso ai farmaci innovativi

“Di particolare rilevanza – commenta Valeria Manicardi, coordinatrice del Gruppo Annali Amd – il dato relativo alla diminuzione delle prime visite perché ci suggerisce che ad oggi un grande numero di pazienti non ha ancora avuto accesso alla prescrizione per i “nuovi” farmaci (SGLT2i e GLP1a) dalla comprovata efficacia in termini di protezione contro il rischio cardio-renale. Nonostante ciò però emerge come, per i soli casi in presenza, sia comunque aumentato il numero delle prescrizioni di questi farmaci. Infine – continua Manicardi – c’è stata una diminuzione del 25% delle nuove diagnosi di diabete rispetto al 2019: ciò fa temere un aumento delle diagnosi tardive con risvolti negativi per la cura a lungo termine e per un potenziale aumento del rischio d’insorgenza delle principali complicanze diabete correlate”.

Domenico Mannino, presidente della Fondazione Amd, fa notare che grazie agli Annali si potranno fare “una serie di analisi mirate allo studio dell’inerzia clinica e delle complicanze, per la messa a punto di modelli di assistenza sempre più aderenti alle future necessità delle persone con diabete, ma anche di adeguare le attività formative alle esigenze espresse dal diabetologo”.Per quanto riguarda le persone con diabete colpite da Covid-19, gli Annali segnalano obesità e alti livelli di emoglobina glicata come le condizioni cliniche che hanno determinato una peggiore progressione dell’infezione

L’aiuto della telemedicina

Lecito chiedersi quante visite avremmo potuto “salvare” grazie a un maggior radicamento della telemedicina. “L’emergenza Covid-19 – sottolinea Paolo Di Bartolo, presidente dell’Amd – ha permesso di evidenziare tutte le potenzialità della telemedicina come attività complementare di quella in presenza. Per il futuro è però necessario strutturare sistemi di telemedicina più adeguati a garantire, non solo le prescrizioni e il controllo metabolico, ma anche – conclude Di Bartolo – il monitoraggio delle complicanze e dei fattori di rischio cardiovascolare, non erogabili ancora in telemedicina”.