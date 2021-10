Elanco Healthy Purpose: tre impegni entro il 2030

Proteine, pianeta e pet sono le parole chiave di un nuovo approccio aziendale alla sostenibilità. Fra gli obiettivi, rafforzare l’accesso a un’alimentazione di qualità, contribuire a ridurre le emissioni di CO2, mantenere in salute gli animali da compagnia. Dal numero 10 di AboutPharma Animal Health. *IN COLLABORAZIONE CON ELANCO

di HPS-AboutPharma

Cibo di qualità, un pianeta più sano e animali in buona salute. Sono tre sfide globali al centro dell’impegno di Elanco, società interamente dedicata al settore veterinario. “La nostra visione – spiega Giampiero Vantellino, Amministratore Delegato di Elanco Italia – è che ‘il cibo e la compagnia degli animali arricchiscono la vita’. Crediamo che animali più sani siano fondamentali per affrontare le questioni globali del nostro tempo. Assicurare cibo di qualità a tutti, dare supporto e combattere l’isolamento sociale grazie agli animali da compagnia e affrontare consapevolmente la sostenibilità ambientale sono temi che hanno al centro la salute degli animali. Tutto inizia con animali più sani e questo è il nostro obiettivo primario”.

Approccio alla sostenibilità

Forte di questa visione, l’azienda ha lanciato Elanco Healthy Purpose, una piattaforma per un nuovo approccio alla sostenibilità, una novità nel mondo delle aziende che si occupano di salute animale. L’iniziativa include una serie di obiettivi e iniziative in tutto il mondo che riguardano il benessere degli animali, delle comunità in cui l’azienda opera, dei dipendenti e la salvaguardia delle risorse del pianeta. Più nel dettaglio, Elanco Healthy Purpose include tre promesse che l’azienda si impegna a realizzare entro il 2030:

La Promessa per le Proteine: contribuire a permettere a 57 milioni di persone in più rispetto alle attuali l’accesso a proteine e cibo nutriente e di qualità;

contribuire a permettere a 57 milioni di persone in più rispetto alle attuali l’accesso a proteine e cibo nutriente e di qualità; La Promessa per il Pianeta: contribuire, insieme alle aziende con cui Elanco collabora, a rimuovere almeno 21 milioni di tonnellate di emissioni di CO2;

contribuire, insieme alle aziende con cui Elanco collabora, a rimuovere almeno 21 milioni di tonnellate di emissioni di CO2; La Promessa per i Pet: mantenere la salute degli animali da compagnia perchè ci migliorano la vita.

L’obiettivo misurabile è supportare la salute di 100 milioni di animali da terapia che possano aiutare le persone ad avere una vita di qualità. Obiettivi ambiziosi come questi possono essere raggiunti investendo sul benessere delle persone che lavorano per Elanco. L’azienda si definisce infatti un “porto sicuro”, dove persone appassionate e altamente impegnate hanno l’opportunità di creare valore e migliorare la società. Elanco s’impegna inoltre a valutare le proprie iniziative e i progressi su base annuale. A tal fine, l’azienda ha pubblicato recentemente il suo primo Environmental, Social and Governance (ESG) Summary globale, che contiene indicatori e metriche di sostenibilità.

Legame con le comunità

La Fondazione Elanco, recentemente costituita, ha sostenuto, durante la pandemia, e continua a sostenere il Banco alimentare europeo, così come la affiliata italiana ha supportato il Banco alimentare italiano attraverso la partecipazione ad una camminata solidale. In sicurezza durante il periodo “caldo” della pandemia sono stati donati 500 pasti. L’impegno a sostegno delle comunità locali si rafforza ogni anno, in Elanco durante il Global Day of Purpose, tutti i dipendenti hanno la possibilità di donare parte del loro tempo, ore di lavoro, ad associazioni di volontariato che operano nel loro territorio. Un giorno all’anno in cui l’azienda “restituisce” idealmente e fattivamente quanto ha ricevuto.

La presenza sul mercato

Elanco ha sede a Greenfield negli Stati Uniti, con cirica 10 mila dipendenti e siti produttivi e centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo. Nel 2020, con l’acquisizione della divisione veterinaria di Bayer, Elanco diventa uno dei principali attori nel mercato del medicinale veterinario, in grado di offrire una vasta gamma di prodotti sia per animali da compagnia che da produzione zootecnica.

“In Italia, aver unito i punti di forza di Elanco e Bayer Animal Health ha significato avere una perfetta corrispondenza per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti e degli animali di cui si prendono cura” – sottolinea Angelo Sagrada, Responsabile Marketing Pet Health per Elanco Italia. Investimenti continui in Ricerca & Sviluppo, hanno permesso e porteranno Elanco a raggiungere gli obiettivi annunciati con l’Elanco Healthy Purpose. Una piattaforma che abbraccia tutti gli aspetti legati al benessere ma soprattutto l’interconnessione che il benessere animale ha con il benessere delle persone e la salvaguardia del pianeta in cui viviamo. “La salute animale è al centro dei nostri scopi per un motivo – sottolinea Arianna Bolla, responsabile delle relazioni istituzionali per Elanco – perché sostiene la nostra salute e quella dell’ambiente.”

In collaborazione con Elanco

Foto Jonathan Weiss/Shutterstock.com