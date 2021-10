La crisi delle materie prime fa salire del 29,6% il costo dei dispositivi medici

A rischio l’approvvigionamento degli ospedali e le cure mediche. Confindustria Dispositivi Medici chiede la rivalutazione dei contratti per adeguarli ai nuovi prezzi

La crisi delle materie prime impatta anche sui dispositivi medici. L’aumento dei costi iniziali ha fatto incrementare del 29,6 per cento il prezzo dei device finiti. Un effetto domino che può creare seri problemi alle forniture ospedaliere e, in generale, all’intero sistema sanitario e può limitare l’accesso alle cure e alle tecnologie da parte dei cittadini.

Aumentano i prezzi dei device

Tra i dispositivi medici sui quali è più forte il rincaro figurano carrozzine, ausili per disabilità gravi, letti per gli ospedali, ma anche apparecchiature diagnostiche per le analisi di laboratorio, attrezzature chirurgiche come bisturi e forbici. Confindustria Dispositivi Medici chiede la revisione delle gare aggiudicate, per non creare colli di bottiglia che rischierebbero di paralizzare l’intero sistema sanitario nazionale.

L’allarme dell’associazione

Questo l’allarme lanciato da Fernanda Gellona, direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici durante la tavola rotonda “Procurement come visione strategica” che si è svolta nel corso del XXI congresso nazionale della Federazione delle associazioni regionali degli economi e provveditori della sanità (Fare). “Negli ultimi anni – ha detto Gellona – si è assistito a procedure pubbliche di acquisto improntate al prezzo più basso. Le stazioni appaltanti e le Regioni devono valutare con attenzione questi aspetti critici e comprendere che non è più possibile fornire il Ssn alle condizioni di qualche mese fa e che le gare future vanno adeguate ai nuovi costi delle materie prime”.

La proposta

La proposta di Confindustria Dispositivi Medici è di “valutare un’equa modificazione delle condizioni dei contratti in essere, tenuto conto delle mutate condizioni economiche intercorse tra la data di stipulazione del contratto e la sua esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 106 del Dlgs 50/2016”, come ha sottolineato il direttore generale Gellona.

Effetto domino sui costi

La pandemia e le difficoltà di approvvigionamento hanno avuto un grande impatto sui servizi sanitari, determinando un aumento complessivo di quasi il 30 per cento dei costi finali che è la somma data dalla variazione dei costi iniziali e delle finiture. Secondo le stime del Centro studi di Confindustria Dispositivi Medici, infatti, i prezzi per i trasporti delle materie prime, dei semilavorati e delle finiture pesano per il 200 per cento sull’industria del settore, mentre i costi delle finiture incidono del 52 per cento.