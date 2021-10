Ecco i primi risultati di un progetto frutto di un accordo di collaborazione siglato dalla Società italiana di Health technology assessment (Sihta) e l’Aifa. Sotto la lente 52 medicinali

I registri di monitoraggio Aifa fotografano una spesa inferiore alle previsioni per i farmaci prescritti per le malattie rare. È quanto emerge dal primo progetto realizzato dall’Agenzia italiana del farmaco in collaborazione con la Società italiana di health technology assessment (Sihta), frutto di un accordo finalizzato a luglio. Partnership e primi risultati sono stati presentati al Congresso nazionale Sihta che si conclude il 29 ottobre.

L’accordo

L’accordo di collaborazione è finalizzato a sviluppare i dati disponibili, sulla base di progettualità specifiche. “Scopo dell’accordo è organizzare uno sviluppo scientifico dei dati a disposizione per concorrere a una informazione scientifica pubblica e migliorare gli standard di cura. L’importanza dei dati raccolti nella pratica clinica attraverso i Registri ci consente di avere una verifica a posteriori delle evidenze sperimentali e dell’uso del farmaco nel nostro contesto assistenziale. Questa è un’informazione importante che va diffusa all’esterno. Ma oltre a consolidare l’attività dei Registri, i primi risultati ci dicono quanto sia rilevante informare il decisore a tutti i livelli e i cittadini”, spiega il presidente della Sihta, Francesco Saverio Mennini.

I primi dati

A illustrare i primi risultati è Pierluigi Russo, direttore dell’Ufficio registri di monitoraggio dell’Aifa: “La prima progettualità sviluppata in collaborazione con la Sihta è stata su medicinali per il trattamento di malattie rare ed è finalizzata a verificare la coerenza delle previsioni di spesa farmaceutica prima della commercializzazione, ad esito della contrattazione con le aziende farmaceutiche, rispetto alla spesa poi effettivamente osservata negli anni successivi. Al centro – spiega Russo – ci sono due temi: la precisione delle stime dei pazienti con una malattia rara e i fattori che condizionano l’imprecisione delle previsioni di spesa. Abbiamo analizzato 52 farmaci per malattie rare, ammessi alla rimborsabilità fra il 2014 e il 2019. La metà erano antineoplastici e immunomodulatori. Il 21% sono stati riconosciuti come innovativi dalla Cts di Aifa. In oltre la metà dei casi, erano medicinali autorizzati in combinazione con il monitoraggio tramite Registro Aifa, a testimonianza del fatto che se le evidenze sono più incerte il ricorso al Registro di monitoraggio costituisce uno strumento di controllo di garanzia rispetto all’uso appropriato del medicinale”.

I risultati evidenziano in primo luogo che “la spesa farmaceutica a carico del Ssn nei primi tre anni, di commercializzazione è in media inferiore dello 0,2% rispetto al fatturato atteso dopo la negoziazione”, spiega Russo. Considerando, invece, la mediana del 50% dei medicinali, “la spesa osservata a carico del Ssn era del 7,6% più bassa rispetto al fatturato atteso”. Altro aspetto sottolineato da Russo: “Sebbene ci sia una tendenza verso un maggiore incremento della spesa nel caso dei farmaci innovativi, le differenze non sembrano essere rilevanti rispetto a farmaci non innovativi”.

Buone pratiche italiane

“È importante rafforzare i registri di monitoraggio Aifa – aggiunge Russo – che vorrei ricordare abbiamo in Italia ma non sono presenti in altri Paesi europei con la medesima infrastruttura. Ci siamo accorti durante la pandemia che è necessario un maggiore e più continuo affiancamento delle Regioni e delle strutture sanitarie per migliorare la qualità dei dati e la loro tempestività di acquisizione. È un percorso già avviato, ma si intende rafforzarlo, quello di sviluppo scientifico dei dati dei Registri di monitoraggio, non solo su obiettivi di natura clinico-terapeutici ma anche economici e di Hta. La disponibilità delle evidenze dai registri potrà consentire una migliore validazione dei processi decisionali e aiutare le attività decisionali ai diversi livelli del Ssn”.

Prossime tappe

Ora il lavoro congiunto Aifa-Sihta va avanti. “L’idea progettuale consiste nell’effettuare analisi simili a questa – spiega infine Francesco Saverio Mennini – anche per altri raggruppamenti di farmaci. Credo che questo inizio di collaborazione e i risultati emersi siano fondamentali per sottolineare come l’accesso alla informazione e i registri collegati all’Hta da parte di istituzioni, decisori, aziende e cittadini sia rilevante per una corretta ed efficiente programmazione sanitaria. Ma non solo, anche per disegnare i modelli organizzativi e gestionali che torneranno utili alla luce del Pnrr per rafforzare il sistema ospedale-territorio”.