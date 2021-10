Salute degli occhi, perché è importante prevenire e quali solo le soluzioni per farlo

Il benessere degli occhi è un mix di pratica di buoni comportamenti e uso di dispositivi per l'igiene profonda. Un ruolo determinante lo svolge la prevenzione, strumento efficace per evitare le principali patologie oculari. *IN COLLABORAZIONE CON WELCARE INDUSTRIES

Quanto ci prendiamo cura dei nostri occhi? In un’epoca in cui passiamo gran parte del nostro tempo davanti a un pc, o fissando dispositivi digitali quali smartphone e tablet, è sempre più importante puntare sulla prevenzione, per evitare patologie oculari. Ottobre, peraltro, è il mese della vista. L’iniziativa è promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e ha lo scopo di sensibilizzare e focalizzare l’attenzione sui problemi della vista e sulla cecità.

In questo senso, l’obiettivo di chi opera per il benessere degli occhi è quella di stimolare buoni comportamenti. A cominciare dal consigliare visite periodiche dall’oculista o far riposare la vista, quando necessario, sempre di più stimolata e affaticata dall’uso continuo di device elettronici. In quest’ottica, Welcare pone particolare attenzione alla salute della vista attraverso la continua ricerca e la produzione di dispositivi per l’igiene profonda e la protezione degli occhi. Prima di scoprire in che modo, vediamo quali sono le principali patologie che interessano i nostri occhi.

Patologie oculari, di cosa parliamo

Le patologie oculari, più comunemente conosciute come disturbi oculari, possono avere cause diverse: da anomalie genetiche ad abitudini e stili di vita poco sani. Sul medio e lungo periodo possono causare, tra le varie conseguenze, difficoltà visive e anche, nei casi più gravi, la perdita della vista. Uno degli aspetti essenziali della routine per la salute oculare, da parte di ciascun individuo, dovrebbe essere quello di fare visite regolari dal proprio ottico di riferimento. Ma un ruolo importante nel benessere visivo lo giocano soprattutto protezione, riposo idratazione.

Affaticamento oculare

L’affaticamento oculare si verifica quando gli occhi fanno male per un sovraccarico di lavoroe quando i muscoli dell’occhio non ricevono sufficiente riposo, idratazione e protezione dal riflesso del computer per un periodo prolungato. In un’epoca in cui passiamo gran parte del nostro tempo davanti al computer e ai devices digitali quali smartphone e tablet, è normale sentire gli occhi stanchi e pesanti. La causa, però, non è solo legata all’utilizzo dei dispositivi digitali, ma anche alla lunga esposizione ai raggi dannosi e agli inquinanti atmosferici.

Arrossamento

L’arrossamento degli occhi si verifica quando le vene presenti nell’occhio si gonfiano di sangue o si rompono, provocando l’arrossamento del bulbo oculare. Questo processo non è solo fastidioso, ma può anche conferire un aspetto stanco e malato.

Congiuntivite

La congiuntivite è un’infiammazione della congiuntiva, un sottile strato che ricopre la parte bianca dell’occhio. Quando questo strato si infetta, provoca l’irritazione di uno o di entrambi gli occhi, che si traduce in un colore rossastro. Da qui il nome comune occhio rosso. Le cause possono essere tante: allergie a pollini e polveri, batteri, utilizzo di lenti a contatto, virale,

L’importanza delle lacrime

Le lacrime sono una complessa combinazione di acqua, oli e lipidi che aiutano a lubrificare l’occhio, lavare via lo sporco, stabilizzare la vista e proteggere dalle infezioni. Ogni volta che si sbattono le palpebre le lacrime coprono la superficie frontale dell’occhio, nota come cornea, tenendola idratata e in salute. Quando gli occhi non producono abbastanza fluido lacrimale, quando la qualità del fluido prodotto non è ottimale o quando il liquido lacrimale evapora troppo velocemente, possiamo ritrovarci con gli occhi secchi e che prudono, con una conseguente irritazione.

Prevenzione e soluzioni disponibili

Per trattare efficacemente tutte queste patologie oculari è opportuno utilizzare dispositivi medici appositamente studiati per ripristinare l’idratazione e la pulizia dell’area oculare e perioculare, donando sollievo immediato e duraturo in grado di prevenire eventuali infezioni. La linea Welcare per la detersione e la protezione oculare è un ottimo alleato per il trattamento e la prevenzione delle irritazioni e gli arrossamenti degli occhi. A questo proposito, Welcare ha realizzato una salvietta sterile monouso a base di ingredienti naturali che favorisce l’idratazione degli occhi e la riduzione di arrossamenti e fastidi da affaticamento o contatto con polveri o pollini.

