AstraZeneca cede i diritti di due farmaci respiratori a Covis Pharma per 270 milioni

AstraZeneca ha annunciato che trasferirà i diritti globali per alcuni farmaci respiratori (Eklira e Duaklir) a Covis Pharma Group per 270 milioni di dollari. La società quotata a Londra ha anche affermato, secondo quanto riporta il sito di Reuters, che in base all’accordo il cui termine dovrebbe coincidere con la fine del del 2021, Covis coprirà anche alcuni costi di sviluppo in corso relativi ai medicinali in questione.

L’obiettivo dell’accordo

AstraZeneca, che ha diversi nuovi farmaci nella sua pipeline farmaceutica, tra cui farmaci Covid-19 e un vaccino, si aspetta che l’accordo aiuti a focalizzare la sua attenzione sui farmaci prioritari nel proprio portafoglio respiratorio e immunologico. Covis aveva precedentemente acquisito da AstraZeneca i diritti su altri medicinali per la respirazione (Alvesco, Omnaris e Zetonna) nel 2018.

I proventi per AstraZeneca

I farmaci al centro dell’operazione, utilizzati per il trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) o del polmone dei fumatori, avevano generato entrate per 143 milioni di dollari per AstraZeneca nelle aree geografiche coperte da un precedente accordo quando la casa farmaceutica anglo-svedese ne aveva acquistato all’epoca i diritti.