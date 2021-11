ReiThera riceve 1,4 milioni di dollari dalla Fondazione Gates per lo sviluppo di nuovi vaccini

I fondi serviranno a implementare la ricerca e lo sviluppo di vaccini genetici e prodotti medicinali per terapie avanzate, in particolare contro le varianti SARS-CoV-2 e l’Hiv

In arrivo un nuovo finanziamento per ReiThera, azienda biotech dedicata allo sviluppo tecnologico, destinato alla produzione Gmp e alla traslazione clinica di vaccini genetici e prodotti medicinali per terapie avanzate. La Fondazione Bill & Melinda Gates Foundation (Bmgf) ha stanziato 1,4 milioni di dollari per il programma di sviluppo di nuovi vaccini basati sulla piattaforma proprietaria GRAd.

I capitali raccolti

Con i nuovi fondi ReiThera svilupperà vaccini di seconda generazione in grado di fornire una copertura più ampia contro le varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione, e supporterà l’iniziativa contro l’Hiv della Fondazione Bill & Melinda Gates per la generazione di vaccini innovativi.

Il contributo della fondazione

L’interesse della Fondazione Bill & Melinda Gates Foundation (Bmgf) per ReiThera è motivata dalla capacità della società biotech di sviluppare una tecnologia a vettore adenovirale GRAd, in grado di indurre una robusta risposta immunitaria cellulo-mediata contro l’agente infettivo. Questo permetterà ai Paesi a basso e medio reddito, in particolare dell’Africa, di beneficiare della tecnologia che sono colpiti in maggiore misura dall’Hiv e hanno attualmente accesso molto limitato ai vaccini contro Covid-19.

“Siamo entusiasti che la prestigiosa Bill & Melinda Gates Foundation – ha commentato Stefano Colloca, Chief Technology Officer e co-fondatore di ReiThera – abbia deciso di investire nella tecnologia di ReiThera. Il progetto ci permetterà di accedere alla loro rete di collaboratori scientifici di grande esperienza sfruttando il potenziale della nostra nuova tecnologia del vettore GRAd per lo sviluppo di vaccini necessari sia per le nuove varianti di Covid 19 che per l’HIV, i quali potrebbero avere un impatto molto positivo sulla vita delle persone nei Paesi a basso e medio reddito”.

Il vaccino

ReiThera ha già sviluppato GRAd-COV2, un candidato vaccino contro Covid-19 che codifica la proteina spike del coronavirus SARS-CoV-2 ed è basato sul nuovo vettore adenovirale derivato dal Gorilla, reso incapace di replicarsi. Il vettore GRAd appartiene alla specie C di adenovirus, che comprende i più potenti vettori per i vaccini genetici, ed è caratterizzato da una bassa sieroprevalenza negli esseri umani. GRAd-COV2 è ben tollerato negli adulti e negli anziani, così come nei soggetti con comorbidità, con tassi di sieroconversione contro SARS-CoV-2, superiori al 93 per cento dopo una singola dose e oltre il 99 per cento con un regime a due dosi, secondo recenti studi di fase 1 e 2. Si va ora verso un ulteriore sviluppo clinico del candidato vaccino con uno studio di fase 3.

Altri investimenti

Nel contempo, l’azienda sta investendo per ampliare la produzione con una nuova area dell’officina biofarmaceutica, acquisendo tecnologie all’avanguardia, tra cui bioreattori a tecnologia monouso che supportano un volume di lavoro fino a 3000L. Investimenti sono stati fatti sull’organizzazione Cdmo (Contract development and manufacturing organization) e sull’area Gmp (Good manufacturing practices) esistente. Inoltre, dato che il processo di produzione di GRAd-COV2 è basato su tecnologie monouso, potrebbe essere facilmente trasferito a siti esterni per la produzione locale nei Paesi in cui la domanda di questo nuovo vaccino è maggiore.