Covid-19, ok di Aifa alla seconda dose eterologa per vaccinati Janssen

Il Cts dell’Agenzia italiana del farmaco ha dato parere favorevole alla somministrazione del booster a mRNA per chi ha ricevuto il vaccino monodose di J&J, a partire da sei mesi dall’ultima dose

Semaforo verde della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla dose di richiamo per chi ha ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson, a partire dai sei mesi dalla prima somministrazione. Il Cts, riunitosi il 2 e 3 novembre scorsi, si è espresso su richiesta del Ministero della Salute e ha chiarito che “in ambito vaccinologico, una dose di richiamo, o booster, può essere considerata una strategia consolidata per la maggior parte dei vaccini, l’opportunità di prevedere una dose di richiamo appare supportata da un solido razionale”.

Vaccino monodose

Il vaccino Covid-19 Jansenn è l’unico autorizzato con schedula monodose e, sulla base dell’istruttoria condotta dagli esperti dell’Aifa, si è evidenziata una “sostanziale stabilità della risposta immunitaria, sia umorale che cellulare, fino a otto mesi dalla somministrazione di una dose di vaccino Janssen”.

Declino dell’efficacia

La protezione nei confronti di malattia grave, ospedalizzazione o morte è sostanzialmente stabile fino ad almeno sei mesi dalla vaccinazione ma, così come per altri vaccini, si osserva un lento declino dell’efficacia nei confronti delle forme lievi o moderate.

Via libera alla seconda dose

Per questo motivo, il Cts dell’Aifa ha dato parere favorevole per procedere con il richiamo al fine di potenziare la risposta immunitaria al vaccino Covis-19 Janssen, in particolare con una dose eterologa a mRNA. La circolare del Ministero della Salute ha, quindi, specificato che “tutti i soggetti vaccinati da almeno sei mesi (180 giorni) con una unica dose di vaccino Janssen potranno ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-Rna nei dosaggi autorizzati per il booster”.