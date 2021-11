Parkinson: Bial acquisisce da Sunovion i diritti per commercializzare un farmaco in Europa

L’accordo di licenza tra le due aziende - valido per Ue, Spazio economico europeo e Regno Unito - riguarda l’apomorfina sotto forma di film sublinguale

Bial ha siglato un accordo di licenza con Sunovion Pharmaceuticals per la commercializzazione in Europa di un farmaco usato per la malattia di Parkinson. Lo annuncia l’azienda portoghese, con sede anche in Italia, in una nota. Riceverà i diritti esclusivi per i Paesi Ue, lo Spazio economico europeo (Eea) e il Regno Unito.

Il farmaco

“L’apomorfina sotto forma di film sublinguale (APL-130277) – spiega la nota – è una nuova formulazione in film sottile che si dissolve sotto la lingua per il trattamento acuto, al bisogno, degli episodi di Off nei pazienti con la malattia di Parkinson”.

L’intesa

Sunovion riceverà un pagamento anticipato e avrà diritto a ricevere ulteriori pagamenti al raggiungimento di determinati obiettivi. Sunovion fornirà a Bial l’apomorfina film sublinguale in tutti i dosaggi approvati. “Questa partnership – commenta António Portela, ad di Bial – riflette il nostro impegno nei confronti della comunità del Parkinson ed è inoltre un passo importante nella nostra strategia di sviluppo per ampliare la presenza di Bial in Europa. Non vediamo l’ora di mettere a disposizione dei pazienti con la malattia di Parkinson questa opzione terapeutica, aiutandoli così a far fronte a sintomi gravi e invalidanti come gli episodi di Off”. Entusiasta per l’accordo anche Antony Loebel, presidente e ad di Sunovion: “Non vediamo l’ora di lavorare con il nostro partner BIAL: vogliamo contribuire ad ampliare l’accesso a questa importante opzione terapeutica da usare al bisogno per le persone con la malattia di Parkinson in tutta Europa”. Sunovion manterrà i diritti commerciali esclusivi in America settentrionale e in tutte le altre regioni del mondo.