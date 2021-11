Ecosistema digitale, un’evoluzione necessaria per il sistema sanitario

Il nostro Ssn si trova a far fronte a importanti sfide per gestire una significativa crescita della domanda di servizi clinici e prevenzione. In questo senso, il digitale può rappresentare un’importante leva per contribuire in modo decisivo ad accrescere efficacia ed efficienza nel settore

di Hps-AboutPharma

Il sistema sanitario italiano si trova a far fronte a importanti sfide per gestire una significativa crescita della domanda di servizi clinici e di prevenzione, accelerata dalla pandemia e determinata da fenomeni quali l’invecchiamento della popolazione e la necessità di rendere l’accesso alle prestazioni più equo, tempestivo e capillare sul territorio. In questo contesto, il digitale può rappresentare un’importante leva per contribuire in modo decisivo ad accrescere efficacia ed efficienza nel settore, garantendone al contempo la sostenibilità a lungo termine.

L’indagine

Una recente indagine McKinsey su un campione di oltre mille cittadini e cento medici italiani evidenzia come il livello di maturità e interesse degli utenti verso soluzioni di sanità digitale sia elevato: il 30% dei cittadini e il 53% dei medici ne faceva uso già prima della pandemia, mentre il 60% dei primi e il 75% dei secondi ha dichiarato di essere interessato a usufruirne in futuro.

Cosa è emerso

Tuttavia, analizzando il grado di penetrazione delle singole soluzioni digitali nelle diverse fasi del percorso del paziente, emerge un tasso di utilizzo superiore al 20% soltanto per i servizi di base, come la prenotazione e il pagamento delle prestazioni oppure la refertazione. Per i servizi più innovativi ad alto contenuto clinico – tra cui e-triage, monitoraggio e gestione della cronicità – la penetrazione è invece prossima allo zero: i cittadini preferiscono usufruire dei canali fisici tradizionali, rinunciando quindi al principale vantaggio riconosciuto alle soluzioni digitali dal 66% dei cittadini e dal 73% dei medici, ossia la riduzione del tempo end-to-end di erogazione delle prestazioni.

Perché si usa poco il digitale

Tra le cause del limitato utilizzo si osserva la frammentazione dell’offerta di soluzioni di sanità digitale, che non riescono a raggiungere una scala sufficiente. Costituiscono importanti concause un’integrazione solo parziale con il Servizio sanitario nazionale, oltre a una comunicazione ai cittadini e un’esperienza utente non sempre ottimali.

Alcuni casi di successo

Diverso è quanto accade in altri Paesi, come ad esempio in Scandinavia, dove assistiamo alle prime iniziative di integrazione di soluzioni digitali “a scala” e alla nascita di ecosistemi di sanità digitale, che sono generalmente dotati di un coordinamento centralizzato e supportati da piattaforme digitali integrate. Alla base del buon funzionamento di questi ecosistemi vi sono relazioni strutturali e sinergiche tra diversi attori: operatori sanitari, fornitori di soluzioni digitali innovative (come big tech, medtech, startup), payor e istituzioni.

Evoluzione digitale del settore sanitario

In alcuni casi, questi ecosistemi si aprono anche a operatori di sistema – tra cui banche, assicurazioni, società di telecomunicazioni e farmaceutiche – che partecipano quindi all’evoluzione digitale del settore sanitario, facendo leva sulle proprie competenze e sviluppando piattaforme a beneficio dei loro utenti e dell’intera collettività. Per sprigionare tutta la loro efficacia, questi ecosistemi dovrebbero porsi in un rapporto di complementarità con il sistema sanitario tradizionale.

Dalle nostre indagini emerge infatti come gran parte dei cittadini e dei medici intervistati, 43% e 53% rispettivamente, identifichi negli operatori sanitari tradizionali, pubblici e privati, gli erogatori di riferimento anche per i servizi di sanità digitale. Anche big tech e startup mostrano di godere di una buona credibilità, in particolare da parte del personale medico, in quanto già riconosciuti come sviluppatori di soluzioni al servizio dell’ecosistema, e possono pertanto giocare un ruolo rilevante.

Pianificare la digitalizzazione

Data la complessità di competenze e di attori coinvolti, lo sviluppo di un efficace ecosistema di salute digitale richiede un notevole sforzo di pianificazione strategica e di orchestrazione, l’acquisizione di skill specifiche, nonché investimenti rilevanti per l’integrazione e la crescita “a scala” delle soluzioni. Certamente il recente approdo in Italia di aziende leader nell’innovazione del settore sanitario fungerà da catalizzatore verso un percorso complesso, ma necessario per assicurare la sostenibilità del sistema sanitario italiano. Il tempo in cui, attraverso una singola app digitale, potremo trasmettere i dati del nostro smartwatch, farli analizzare da un algoritmo di intelligenza artificiale e infine discutere dei risultati ottenuti in videochiamata con il nostro medico di fiducia potrebbe non essere poi così lontano.