GlycoEra, leader nella glicoingegneria, raccoglie un finanziamento da 49 milioni di dollari

GlycoEra ha appena raccolto un finanziamento di Series A da 49 milioni di dollari per sviluppare nuovi prodotti biologici utilizzando la sua piattaforma innovativa di glicoingegneria CustomGlycan Platform. La biotech svizzera deriva da LimmaTech, che a sua volta è nata da un’unità specializzata in vaccini di GlaxoSmithKline nota come GlycoVaxyn. Il finanziamento di Glycoera è stato co-guidato da 5AM Ventures, Roche Venture Fund e Sofinnova Partners con la partecipazione di LimmaTech Biologics AG, dopo lo scorporo della nuovissima biotech nel dicembre 2020.

“Le dimensioni e l’interesse per questo round e il sindacato di investitori internazionali che abbiamo raccolto sono una convalida significativa del potenziale della piattaforma CustomGlycan di GlycoEra”, ha affermato Veronica Gambillara Fonck, Ceo e co-fondatrice di GlycoEra.

La piattaforma di glicoingegneria

GlycoEra mira a utilizzare la sua piattaforma di glicoingegneria per sviluppare terapie per una serie di malattie tra cui il cancro e per modulare le risposte immunitarie. In particolare la tecnologia sviluppa strutture di glicani sono strutture di carboidrati che si attaccano alle proteine e possono essere utilizzati per regolare diversi percorsi biologici nell’uomo. Questi possono essere utilizzati in ambito medico per indirizzare percorsi biologici.

Un cambio radicale per la glicosilazione

“Riteniamo che il team di livello mondiale di GlycoEra abbia sviluppato una piattaforma che rappresenta un cambiamento radicale per i campi della biologia e della glicosilazione” ha dichiarato Mira Chaurushiya, partner di 5AM Ventures. “La piattaforma consente in modo univoco la traduzione della glicobiologia in terapie significative attraverso diversi meccanismi e per un’ampia gamma di malattie”. “Abbiamo un’enorme fiducia nel potenziale di GlycoEra di portare avanti la sua tecnologia innovativa in più aree terapeutiche” ha aggiunto Graziano Seghezzi, Managing Partner di Sofinnova Partners.

Il consiglio di amministrazione di GlycoEra

Veronica Gambillara Fonck, guiderà un gruppo di veterani che hanno lavorato insieme per oltre 15 anni presso GlycoVaxyn e LimmaTech. In LimmaTech, Gambillara Fonck è stata anche amministratore delegato e co-fondatore. Ha anche lavorato presso Allergan negli affari clinici. Altri co-fondatori includono Amir Faridmoayer come direttore scientifico e Dominique Sirena come vicepresidente delle operazioni e della tecnologia. I tre hanno anche co-fondato LimmaTech.

In concomitanza con il round di finanziamento, Mira Chaurushiya (5AM Ventures), Monique Schiersing (Roche Venture Fund) e Graziano Seghezzi (Sofinnova Partners) entreranno a far parte del consiglio di amministrazione della società, composto dai co-fondatori di GlycoEra, Veronica Gambillara Fonck e Amir Faridmoayer , nonché consulente biotecnologico e stratega, Ganesh Kaundinya.