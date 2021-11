Intelligenza artificiale, Alphabet sta per lanciare una nuova società per la scoperta di farmaci

La casa madre di Google ha annunciato il lancio di Isomorfic Laboratories, società controllata che sfrutterà le potenzialità degli algoritmi di intelligenza artificiale per accelerare i processi di drug discovery

Alphabet punta al business della scoperta dei farmaci. La società madre di Google ha annunciato il lancio di una nuova società, denominata Isomorfic Laboratories, che sfrutterà le potenzialità degli algoritmi di intelligenza artificiale per accelerare i processi di drug discovery. Il progetto, secondo quanto riporta il sito specializzato The Verge, si baserà sul lavoro svolto da DeepMind, società controllata dalla stessa Alphabet, che ha avviato un percorso di ricerca innovativo basato sull’Ai per prevedere la struttura delle proteine.

Cosa farà

Il Ceo di DeepMind Demis Hassabis sarà anche Ceo di Isomorphic, ma le due società rimarranno separate e collaboreranno occasionalmente, secondo quanto riportano fonti accreditate. Isomorphic cercherà di costruire modelli in grado di prevedere come i farmaci interagiranno con il corpo, ha detto Hassabis. Più in dettaglio, l’azienda potrebbe non sviluppare i propri farmaci, ma vendere i modelli. Si concentrerà, più che altro, sullo sviluppo di partnership con aziende farmaceutiche.

La sinergia tra DeepMind e Isomorphic potrebbe aiutare a superare alcuni colli di bottiglia della ricerca, anche se non siamo di fronte a una soluzione rapida per le innumerevoli sfide dello sviluppo di farmaci. “Il lavoro laborioso e drenante delle risorse nel campo della biochimica della valutazione biologica, ad esempio, delle funzioni dei farmaci” potrebbe continuare a esistere, come ha detto a The Verge Helen Walden, professore di biologia strutturale presso l’Università di Glasgow.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Gli esperti indicano l’intelligenza artificiale come un modo per rendere più veloce ed economico scoprire nuovi farmaci per trattare diverse patologie. Per citare qualche esempio, l’intelligenza artificiale potrebbe aiutare a scansionare i database di potenziali molecole per trovarne alcune che si adattano meglio a un particolare bersaglio biologico, o per mettere a punto i composti proposti.