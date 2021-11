di HPS-AboutPharma

La coagulopatia nel Covid-19

XX Congresso SIMIT

MiCo – Milano Convention Centre, Sala Blue, Via Gattamelata, Gate 14

Lunedì 29 novembre 2021, 11.00-12.00

Introduzione

A mano a mano che si sviluppava la pandemia da Covid-19, risultava sempre più chiaro che la malattia era accompagnata da un’importante coagulopatia, confermando ciò che si era acquisito in passato nelle precedenti infezioni da Coronavirus. Quella che sembrava essere una polmonite interstiziale si rivelava, in realtà, una diffusa Microtrombosi che alterava, spesso in maniera definitiva, la capacità respiratoria dei pazienti. Macrotrombosi e Microtrombosi rappresentano una complicazione ma, ancora di più, una caratteristica specifica del Covid-19.

Le ricerche a livello mondiale hanno confermato come queste siano un marker della gravità della malattia e come instaurare una profilassi tromboembolica possa essere di grande utilità nei pazienti Covid-19. Il farmaco consigliato, quindi maggiormente impiegato, è una Eparina a Basso Peso Molecolare (EBPM), l’enoxaparina: le ricerche internazionali si sono concentrate su quando utilizzarla e a quale dosaggio, trattando però soprattutto pazienti critici in terapia intensiva.

Lo studio clinico InhixaCovid19, approvato da AIFA il 14 aprile 2020, ha cercato di rispondere a queste domande trattando pazienti severi con un dosaggio di enoxaparina intermedio, calibrato sulla massa corporea: una dose innovativa, rispetto alla maggior parte delle pubblicazioni presenti in letteratura.

I risultati preliminari del trial, che ha coinvolto 13 centri italiani, verranno presentati da Techdow Pharma durante il XX Congresso SIMIT:

Programma

Ore 11.00 – Microtrombosi e Macrotrombosi nella malattia da Covid-19 – Corrado Lodigiani, Humanitas University

Ore 11.10 – Il ruolo di enoxaparina nella prevenzione e terapia del Covid-19 – Benilde Cosmi, UNIBO

Ore 11.20 – InhixaCovid-19: i risultati dello studio – Maddalena Giannella, UNIBO

Ore 11.30 – Motivazioni e sviluppo dello Studio InhixaCovid-19 – Andrea Stella, UNIBO

Ore 11.40-12.00 – Proiezione in anteprima nazionale del Docufilm “Backstage: anatomia di uno studio clinico durante il Covid-19”

Moderatori:

Pierluigi Viale, UNIBO

Filippo Drago, UNICT