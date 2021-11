Parkinson, una terapia genica ripristina la risposta dei neuroni alla levodopa

I ricercatori della Northwestern University hanno ripristinato l’attività del farmaco che con tempo perde efficacia e fatto luce sul ruolo del danno mitocondriale nella malattia. Intanto sono diverse le aziende attive nel settore

Lavori in corso per lo sviluppo di una terapia genica per il Parkinson. L’ultima novità arriva dai ricercatori della Northwestern University che affermano di essere riusciti a riabilitare l’attività della levodopa (farmaco che ripristina la dopamina, neurotrasmettitore carente in chi è affetto da Parkinson), che con il tempo perde efficacia. Come riporta lo studio pubblicato su Nature, i ricercatori hanno ripristinato la capacità dei neuroni di convertire la levodopa in dopamina nei topi proprio grazie a una terapia genica.

Il danno mitocondriale

La ricerca ha anche fornito informazioni sulle cause che portano al danneggiamento dei neuroni dopaminergici, che nelle persone affette da Parkinson degenerano fino a morire. Studiando le caratteristiche genetiche dei neuroni nei modelli di Parkinson, i ricercatori della Northwestern hanno infatti dimostrato il ruolo dei mitocondri – la centrale energetica della cellula – il cui danno innesca eventi che portano al Parkinson.

Preservare la funzione dei mitocondri

“Se il danno mitocondriale fosse una causa o una conseguenza della malattia è stato a lungo dibattuto. Ora che questo problema è stato risolto, possiamo concentrare la nostra attenzione sullo sviluppo di terapie per preservare la loro funzione e rallentare la perdita di questi neuroni”, ha affermato James Surmeier professore neuroscienze presso la Feinberg School of Medicine della Northwestern. “Queste intuizioni potrebbero essere utilizzate per sviluppare test che identificano il Parkinson nelle persone da 5 a 10 anni prima che si manifesti”, ha suggerito Surmeier.

Le aziende alla ricerca di una terapia genica per il Parkinson

Al di là di quest’ultima ricerca sono diverse le aziende attive nel campo, per cercare di sviluppare terapie geniche e cellulari per il Parkinson, anche se risultati finora contrastanti. Bayer ha avviato due studi in fase iniziale: una terapia genica sviluppata dalla sua controllata AskBio e un trattamento con cellule staminali dalla sua unità BlueRock Therapeutics.

Voyager Therapeutics ha subito diverse battute d’arresto nello sviluppo di una terapia genica per il Parkinson. Sanofi ha concluso il suo accordo con Voyager nell’ottobre 2017, AbbVie ha annullato il suo accordo nell’agosto 2020. Neurocrine Biosciences ha interrotto il suo impegno nel febbraio di quest’anno, dopo che lo scorso dicembre è stato sospeso uno studio clinico di fase 2.

Pfizer ha firmato un accordo da 630 milioni di dollari con Voyager il mese scorso per utilizzare i suoi capsidi nelle terapie geniche neurologiche e cardiovascolari, sebbene gli obiettivi specifici della malattia non siano stati resi noti.

Ma non finisce qui, anche altri ricercatori stanno cercando modi innovativi per ri attivare i neuroni che producono dopamina. Come un team dell’Università di San Diego, in California, che ha sviluppato una tecnica di terapia genica per trasformato le cellule degli astrociti in neuroni che producono dopamina.