Pazienti protagonisti nell’impegno di Astellas contro la Mrc

L’azienda vuole rispondere ai bisogni terapeutici insoddisfatti anche nella gestione della malattia renale cronica. Il primo passo è ascoltare le persone con patologia, coinvolgendo i ricercatori e gli operatori sanitari in una strategia che si avvalga della tecnologia. Dal numero 193 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON ASTELLAS

di Hps-AboutPharma

Prima di tutto fornire risposte concrete alle esigenze dei pazienti. È l’obiettivo di Astellas, multinazionale farmaceutica che opera in differenti ambiti terapeutici dalle malattie rare a condizioni e patologie potenzialmente fatali o che limitano la qualità della vita e per le quali vi sono bisogni terapeutici ad oggi non ancora soddisfatti.

Tra queste, la malattia renale cronica, una condizione molto frequente e ampiamente sotto diagnosticata, che riguarda globalmente circa una persona su dieci e che, stando alla letteratura (Lancet 2018), può diventare entro il 2040 la prima causa di morte prematura. La combinazione di competenze, tecnologia e innovazione scientifica – unite a un’evidente vocazione alla sfida – sono i pilastri su cui l’azienda fonda se stessa e le proprie azioni per cambiare davvero il sistema salute. A queste caratteristiche si aggiungono l’agilità, la flessibilità e la tenacia di una startup.

Il paziente al centro di ogni decisione

Per prendere in carico il paziente nefropatico è necessario coinvolgere molte figure professionali ma, in primo luogo, disporsi all’ascolto delle richieste e dei bisogni che emergono nella vita quotidiana delle persone con malattia renale cronica. Questo è, secondo Astellas, l’imprescindibile punto di partenza per mettere in atto una strategia a 360 gradi, in grado di realizzare l’effettivo salto di qualità nella gestione di questa patologia.

“In un momento in cui i sistemi sanitari di tutto il mondo sono sotto pressione e i bisogni dei pazienti si stanno continuamente evolvendo, noi dobbiamo dimostrare che la nostra scienza e i nostri farmaci possono avere un impatto reale e misurabile – afferma Giuseppe Maduri, Amministratore Delegato di Astellas Italia – il che significa mettere i pazienti al centro di ogni nostro pensiero e decisione e sviluppare trattamenti di valore che possano migliorare la qualità della loro vita. Ci focalizziamo sulle aree in cui i bisogni trovano ora poche risposte”.

L’anemia da malattia renale cronica: una patologia debilitante

Nel paziente nefropatico si registrano numerose possibili complicazioni e, tra queste, l’anemia, che si manifesta nelle fasi precoci di malattia, accelerando la progressione dell’insufficienza renale stessa, a sua volta correlata a un aumentato rischio di mortalità, eventi cardiovascolari e al peggioramento della qualità della vita1,2,3.

Circa un paziente su cinque con MRC sviluppa anemia, dovuta alla ridotta capacità dei reni di produrre eritropoietina, ormone capace di stimolare la produzione di globuli rossi nel midollo osseo4. A partire dal 1990 l’impatto epidemiologico di questa condizione è quasi raddoppiato5. L’anemia da MRC può avere conseguenze significative sui pazienti sia dal punto di vista fisico che emotivo, aggravando il peso della loro malattia3.

I sintomi più comuni sono: sensazione di scarsa energia, fatigue, battito cardiaco accelerato, vertigini e decadimento cognitivo, che possono rendere difficile condurre una vita piena6,7. Questi sintomi possono compromettere la qualità della vita dei pazienti in modo simile ad altre malattie croniche come il diabete, l’epilessia e alcune forme neoplastiche3,8.

Le partnership con le associazioni pazienti

Astellas collabora con l’Associazione nazionale emodializzati dialisi trapianto onlus (Aned) in campagne di informazione e sensibilizzazione che coinvolgono le persone affette da malattia renale cronica, affinché conoscano questa patologia, i sintomi associati, tra cui quelli dovuti all’anemia, e adottino stili di vita corretti. “Invitiamo tutti a partecipare, a contribuire, a lavorare insieme: il team è la vera forza trainante alla base di un’organizzazione dinamica” sottolinea Maduri. Un principio che si applica dentro e fuori l’azienda, inclusi i rapporti con le associazioni dei pazienti: Astellas lavora a stretto contatto in Europa con varie società, gruppi e fondazioni di pazienti per migliorare la consapevolezza, l’educazione e l’accesso ai più recenti standard di cura.

In tale contesto si inquadrano le sponsorizzazioni del World Kidney Day, appuntamento annuale patrocinato dalla Society of Nephrology e dall’International Federation of Kidney Foundations.

Cambiare il domani, grazie alla scienza e alla passione

Il punto chiave è l’esigenza di cambiamento che Astellas definisce nei termini dell’ethos “Changing Tomorrow”, inteso come capacità di combinare la scienza più promettente, le nuove tecnologie, l’expertise, la passione del team per arrivare a strumenti volti a migliorare la qualità della vita dei pazienti con MRC. Per questo motivo è stata sviluppata una nuova terapia orale, indicata per il trattamento dell’anemia sintomatica associata a malattia renale cronica dei pazienti adulti, che lo scorso agosto ha ottenuto l’approvazione da parte della Commissione europea. Si tratta del primo farmaco inibitore della prolilidrossilasi (PH) del fattore inducibile dall’ipossia (HIF).

Un’anemia che sconvolge la vita

Più della metà dei pazienti nefropatici e anemici mostra livelli di emoglobina al di fuori dell’intervallo raccomandato dalle linee guida. Si osservano anche anomalie nella distribuzione e assorbimento del ferro dovute all’infiammazione sistemica9. L’anemia, inoltre, comporta un ampio spettro sintomatologico comprendente fatigue, aumento della frequenza cardiaca, vertigini, deterioramento cognitivo: condizioni che si riflettono pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti3,6,7. Su questo fronte Astellas si impegna per rendere disponibile una nuova opzione terapeutica che possa essere di supporto ai pazienti: “Contribuendo a ridurre i debilitanti sintomi dell’anemia da malattia renale cronica – spiega Giuseppe Maduri – perché quello che per noi conta è poter contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti restituendo loro la possibilità di tornare a vivere, almeno in una certa misura, una vita attiva insieme ai propri affetti”.

Il focus su Astellas

I rapidi progressi in ambito tecnologico e scientifico hanno fornito agli scienziati nuove opportunità per lo sviluppo di una ricerca innovativa e per compiere scoperte che migliorano e salvano la vita delle persone. Astellas lavora in prima linea nel cambiamento del sistema salute grazie alla potente combinazione di competenze, tecnologia e innovazione scientifica unite ad un implacabile spirito sfidante. L’approccio è paziente-centrico: dal laboratorio all’ospedale, dall’ospedale al paziente, focalizzati sulle scoperte scientifiche più promettenti, coinvolgendo i migliori talenti e, collaborando con i migliori partner, per sviluppare soluzioni che cambiano la vita.

Astellas ricerca l’innovazione scientifica, concentrandosi all’inizio sulle aree di maggiore potenziale e successivamente sviluppando soluzioni focalizzate sui bisogni più importanti dei pazienti, che si realizza con il Focus Area Approach che combina una conoscenza approfondita dei meccanismi alla base delle patologie con nuove tecnologie e modalità. “La forza motrice del nostro team, che globalmente impiega oltre 16 mila persone, è contribuire in modo significativo a fare la differenza per i pazienti” afferma Maduri.

Che prosegue: “Coltiviamo una cultura aperta e rivolta al progresso, attraverso collaborazioni con partner che condividono la nostra passione, rendendo disponibili terapie di valore che possano migliorare la salute delle persone e contribuiscano a ridefinire gli standard di cura”.

