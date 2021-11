Covid-19, le siringhe per i vaccini potrebbero non bastare

Unicef e Oms lanciano un appello a Governi, produttori e organizzazioni coinvolte nello sforzo globale di vaccinazione per il Covid-19 affinché si muovano in anticipo ed evitino la carenza di 1-2 miliardi di siringhe prevista per il 2022

L’attenzione è tutta rivolta (giustamente) verso la disponibilità di vaccini anti Covid-19 e il sempre maggior accesso ad essi, ma c’è un altro aspetto che deve essere monitorato affinché non diventi un’emergenza: la disponibilità di siringhe. Lo aveva già affermato qualche settimana fa Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef, durante il Vertice sui vaccini tenutosi a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e lo ha ribadito ancora Lisa Hedman dell’Organizzazione mondiale della sanità, che stima per il 2022 una possibile carenza di 1-2 miliardi di siringhe.

La richiesta dell’Unicef

“Senza un’azione ora, il mondo potrebbe affrontare una grave carenza di siringhe per il vaccino anti Covid-19 entro la fine del 2022, con conseguenze potenzialmente disastrose per lo sforzo globale di tenere la pandemia sotto controllo” aveva dichiarato Fore che a nome dell’Unicef aveva chiesto di ampliare l’accesso alla fornitura, sia delle siringhe standard da 0,5 ml a disattivazione automatica usate per la maggior parte dei vaccini Covid-19 e per l’immunizzazione di routine, sia delle siringhe da 0,3 ml usate per il vaccino per il Covid-19 di Pfizer-BioNTech (dispositivi differenti rispetto alle siringhe usate per altri scopi, come segnala l’agenzia delle Nazioni Unite per la sanità).

A rischio anche le vaccinazioni di routine

Se così fosse a essere penalizzati sarebbero soprattutto i Paesi più poveri che in genere ordinano quantitativi inferiori di dispositivi, trovandosi in una posizione di svantaggio presso i produttori. La mancanza dei dispositivi inoltre metterebbe a rischio non solo l’obiettivo di estendere la vaccinazione anti covid al più alto numero possibile di persone, ma anche le vaccinazioni di routine contro infezioni come il morbillo, la parotite e la rosolia.

Richiesta da 4 a 7 volte superiore

Secondo le stime dell’Oms in un anno “normale” vengono effettuate 16 miliardi di iniezioni al mondo. Prima della pandemia, il 5-10% di questa cifra era rappresentato dalle vaccinazioni, ma in era Covid-19 a livello internazionale sono state somministrate 6,8 miliardi di iniezioni aggiuntive nell’ambito della profilassi anti-coronavirus, moltiplicando la domanda di siringhe. I produttori possono fabbricarne circa 6 miliardi all’anno, ma il prossimo anno la richiesta potrebbe essere da 4 a 7 volte superiore rispetto al periodo pre-pandemico secondo i calcoli dell’Oms.

L’appello ai Governi

“Facciamo appello ai governi, ai produttori e alle organizzazioni coinvolte nello sforzo globale di vaccinazione per il Covid-19 per lavorare insieme su questa sfida comune, con la consapevolezza condivisa che se intraprendiamo questi semplici passi ci saranno abbastanza siringhe per soddisfare le esigenze del mondo” ha affermato Fore. “Insieme, possiamo evitare che la sfida risolvibile di oggi diventi insormontabile il prossimo anno”. L’appello è anche quello di pianificare in anticipo i fabbisogni e gli ordini, calcolando tempi di consegna che spesso arrivano a 6 mesi.