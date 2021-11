Palmisano (Assobiotec): “Nel 2030 saranno biotech l’80% dei prodotti farmaceutici”

Sostenibilità, giovani e startup alcuni dei temi al centro dell’evento conclusivo del progetto “Biotech, il futuro migliore”. Focus anche sulle professioni più richieste per i prossimi dieci anni

di Elisabetta Gramolini

La farmaceutica sarà sempre più connessa alle biotecnologie. Ma non solo, anche il settore agricolo o chimico saranno fortemente integrati. È questa una delle previsioni scaturite oggi all’Auditorium della Conciliazione di Roma, durante l’evento conclusivo del progetto “Biotech, il futuro migliore – Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l’Italia”, promosso dall’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie (Assobiotec), con il supporto di StartupItalia.

“Tutto è interconnesso: la salute è il presupposto per poter lavorare, poter crescere, ed è il presupposto per poter innovare. La biotecnologia non è la risposta assoluta ma pensiamo che in questo mondo abbia un valore importante”, dichiara Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec. “Dati dell’Ocse – aggiunge – ci dicono che nel 2030 saranno biotech l’80% dei prodotti farmaceutici, il 50% di quelli agricoli, il 35% dei prodotti chimici industriali. Già oggi circa il 20% del Pil nazionale è legato a scienze della vita e bioeconomia di cui le biotecnologie sono elemento chiave perché rappresentano un irrinunciabile motore di innovazione”.

Giovani specializzati

Rendere il futuro sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale è una sfida che coinvolge tutti. A cominciare dai giovani, ai quali i relatori della kermesse lanciano un messaggio: specializzatevi, e tanto, ma non perdete la possibilità di guadagnare una visione totale. “Dico ai giovani – afferma Palmisano – di investire sulle vostre competenze. Il mondo corre e mentre mettiamo insieme le idee rischiamo di rimanere indietro”. Gli fa eco Alessandro Vespignani, docente di fisica alla Northeastern University, che rincara la dose: “Vince chi si iperspecializza”. Chi elogia la creatività dell’Italia ma mette in allerta è Alec Ross, esperto di politiche tecnologiche e dell’innovazione, imprenditore, autore di “I Furiosi Anni Venti”, consulente dell’Amministrazione Obama, che lascia tre consigli: aiutare a far emergere la prossima generazione, dare più opportunità alle donne, “la risorsa più inutilizzata in Italia”, e per ultimo, avere più coraggio perché “solo gli ottimisti cambiano il mondo”.

Fermento start up

Il periodo è d’oro anche in Italia per la nascita di nuove società nel settore delle biotecnologie. A confermarlo è Giorgio Metta, direttore scientifico dell’IIT: “Le iniziative si stanno moltiplicando”. Una delle società fino a ieri considerata start up, Genenta Science, ha annunciato in queste ore la quotazione al Nasdaq, prima società italiana a raggiungere il risultato. “Ormai il 60% dei prodotti delle grandi farmaceutiche non arriva dalle grandi aziende. Le aziende comprano innovazione fuori dalla industria farmaceutica che è strutturata. La startup invece non si pone gli stessi problemi”, commenta Pierluigi Paracchi, co-founder and Ceo di Genenta. “Ai ragazzi dico di divertirsi. Quello che facciamo in azienda riempie la giornata ma soprattutto è divertente. Ti porta ad avere un impatto sul paziente, hai il vantaggio che la tua attività ha un impatto e questo è straordinario”.

Occasione Pnrr

Anche per il settore delle biotecnologie il Pnrr rappresenta una grande chance da non perdere. Non senza rischi però. Il primo è che si perdano di vista le priorità. “Ho chiesto da subito una cabina di regia per il Pnrr”, afferma Elio Cosimo Catania, consigliere economico del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. “Ci troviamo di fronte a un ammontare di risorse da spendere in pochi anni. È una opportunità enorme. Sessanta miliardi saranno usati per la sostenibilità ambientale. Giro molto per i territori e vi assicuro che anche il piccolo agricoltore ha abbracciato la sfida”. A sostenere che anche a livello ministeriale l’approccio di agevolazione delle imprese stia cambiando è Francesca Giannotti, della Direzione generale per le Pmi del ministero dello Sviluppo economico. “Mise oggi ha una consapevolezza maggiore rispetto a quella di due tre anni fa su queste tematiche. La sostenibilità è una visione che attraversa orizzontalmente tutti gli ambiti produttivi. Lo abbiamo capito e traspare dai nostri strumenti di supporto alle imprese”.

Investimenti in ricerca

“Il ministero è il primo finanziatore di ricerca”, osserva Giuseppe Ippolito, direttore generale della ricerca e dell’innovazione del ministero della Salute. “L’ingente numero di denaro serve a un nuovo modello di sanità che dia a tutti la stessa possibilità di essere curati bene. Vogliamo che tutti abbiano diritto allo stesso accesso. Chi si cura in Calabria deva avere lo stesso fascicolo sanitario elettronico di chi si cura in Lombardia”. Il direttore ricorda come al momento tre dicasteri (Salute, Sviluppo Economico e Università) stiano lavorando insieme.

Le professioni del futuro

All’evento è stato presentato lo studio “Il futuro delle competenze in Italia” condotto da Ernst&Young e Manpower Group, in collaborazione con Assobiotec, che ha sviluppato un modello sulla domanda di profili e competenze in Italia nei prossimi dieci anni. L’approfondimento si è concentrato su oltre 100 professioni del settore, stimate per la loro tendenza occupazionale ed in funzione dell’attuale quantità̀di forza lavoro occupata. In cima alla lista troviamo il cybersecurity manager che cresce dell’11,3%, a seguire il business development manager (+10,7%), il bioinformatics researcher (+10,2%), il digital communication specialist (+9,8%) e il solution architect (+9,5%). Chi scende di più è il warehouse manager (-7,3%). “La domanda di lavoro nei prossimi dieci anni aumenterà per oltre la metà delle professioni analizzate”, commenta Carlo Chiattelli, Associate Partner EY Advisory.