Rapporto Ocse: in Italia aumenta la spesa sanitaria e cala l’aspettativa di vita

Le spese sanitarie sono passate dall’8,7% del Pil nel 2019 al 9,7% nel 2020, mentre l’'aspettativa di vita è calata di 1,2 anni e la mortalità di tutte le cause cresciuta del 12,9%. Alto il tasso di vaccinazione italiano

Non poteva che essere la pandemia di Covid-19 il protagonista dell’annuale rapporto sulla salute dell’Ocse, “Health at a Glance 2021” pubblicato oggi. L’impatto è stato forte in tutti i Paesi, non da meno l’Italia, che a causa della comparsa del Sars-Cov2 ha registrato un brusco aumento delle spese sanitarie, passate dall’8,7% del Pil nel 2019 al 9,7% del Pil nel 2020. In confronto nell’area Ocse, la spesa sanitaria è aumentata mediamente di 0,9 punti nello stesso periodo.

Rafforzare i sistemi sanitari

“Covid-19 ha generato enormi costi umani, sociali ed economici e ha rivelato le fragilità di molti sistemi sanitari non preparati a reagire a un’emergenza di questo tipo” si legge nel report. “Ha creato una forte pressione sui servizi sanitari, in alcuni casi già monitorati e ha anche dimostrato che la spesa sanitaria è un investimento, non un costo da contenere: più i sistemi sanitari sono forti più resistono in casi di emergenza e proteggono sia le popolazioni che le economie. La spesa sanitaria inoltre, continua a concentrarsi prevalentemente sull’assistenza curativa piuttosto che alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute, e sugli ospedali anziché sull’assistenza sanitaria primaria”.

Gli effetti sulla salute degli italiani

Sempre a causa della pandemia inoltre, l’Italia ha registrato un calo dell’’aspettativa di vita della popolazione di 1,2 anni, passando da 83,6 anni nel 2019 a 82,4 anni nel 2020, rispetto a una riduzione media di 0,6 anni nei Paesi dell’Ocse. La mortalità di tutte le cause nel 2020 e i primi sei mesi del 2021 è aumentato del 12,9% rispetto alla media 2015-2019. La pandemia inoltre ha causato forti ritardi nella cura e nei programmi di prevenzione, registrando un calo del 38% dello screening del cancro al seno nel 2020 rispetto al 2019.

Una delle aree maggiormente è stata la salute mentale, su cui l’emergenza sanitaria ha avuto un impatto significativo. In Italia infatti la prevalenza della depressione è aumentata di tre volte al 17,3% all’inizio del 2020, rispetto all’anno precedente.

Alto tasso di vaccinazione dell’Italia

Buone notizie arrivano invece dal fronte vaccinale dove a partire da luglio il Paese è risalito dal ventunesimo all’undicesimo tasso di vaccinazione più elevato tra i 37 paesi dell’Ocse (dato al primo novembre 2021). Tanto che, sempre al primo di novembre il 71% della popolazione italiana risultava completamente vaccinata contro il Covid-19, rispetto al 65% rispetto all’Ocse in media (a partire dal 1 ° novembre). Complice anche la richiesta del green pass sul luogo di lavoro, come ricorda il documento.

D’ora in avanti sarà d’obbligo rafforzare la resilienza e preparare i sistemi sanitari. Segni incoraggianti indicano il potenziale per il cambiamento del sistema, con progressi nella salute digitale e una migliore cura integrata.