EU4Health: Agenas scelta per due progetti su cure primarie e personale

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è stata designata come Autorità competente per due azioni congiunte previste dal programma Ue per la salute 2021-2027

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è stata designata come autorità competente per l’Italia nell’ambito di due azioni congiunte su cure primarie e personali sanitario previste dal EU4Health, il Programma d’azione dell’Unione europea per il periodo 2021-2027. Lo annuncia la stessa Agenas in una nota, spiegando che le due azioni “le prospettive, la diffusione e il trasferimento di buone pratiche nell’assistenza primaria e la previsione e la pianificazione del personale sanitario”. Per quest’ultima azione, Agenas sarà, oltre che Autorità Competente, anche coordinatrice.

Il ruolo di Agenas

“Il ruolo di Agenas in queste due Joint Action di EU4Health – commenta l’agenzia – testimonia il grande lavoro che l’Agenzia sta compiendo sia sulle cure primarie, e in generale su tutta l’organizzazione dell’assistenza territoriale (in linea anche con le azioni del Pnrr), sia sul tema dell’organizzazione e della pianificazione dei fabbisogni di personale sanitario. Al contempo è anche un riconoscimento dell’esperienza internazionale sin qui acquisita dall’Agenzia nei progetti europei”.

EU4Health

EU4Health è il più ampio programma mai realizzato dall’Ue in ambito sanitario in termini di risorse finanziarie, con una dotazione pari a 5,1 miliardi di euro. È una delle risposte Ue alla pandemia da Covid-19 e fornirà finanziamenti ai Paesi dell’Ue, alle organizzazioni sanitarie e alle Ong. Il Programma EU4Health, proposto dalla Commissione il 28 maggio 2020, è entrato in vigore il 26 marzo 2021.