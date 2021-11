Lobbying regolata per legge? Poche chance di (in)successo

Tre proposte giacenti in Parlamento, ora unificate, mirano a normare l’attività. Tutte comportano aggravi burocratici a fronte di una promessa di “trasparenza” e vantaggi pratici che i professionisti del settore faticano a intravedere. Dal numero 193 del magazine

di Marco Giorgetti, Managing director di Value Relations

I lobbisti sono spesso tacciati di cinismo, ma è anche vero che sono non di rado, quasi per deformazione professionale, informati e piuttosto realisti. Di qui le reazioni più diffuse quando si torna sull’annosa questione di una regolamentazione della cosiddetta “attività di rappresentanza di interessi”: nell’ambiente si scorgono soprattutto sorrisi ironici. Del resto, solo durante l’attuale legislatura, sono state presentate al riguardo nove proposte di legge. E dal 1979 si contano almeno 65 tentativi di legiferare in materia, nessuno dei quali andato in porto. Eppure il tema resta di grande richiamo nell’healthcare, che fra i mercati più complessi e regolamentati si distingue per la molteplicità di interlocutori istituzionali.

Il testo unico

Si tende infatti a dimenticare che l’eventuale disciplina dell’attività di lobbying inciderebbe non solo sulle modalità dell’interlocuzione con i politici “romani”, ma anche con i tanti decision-maker regionali. E ciò impatterebbe quindi sulle funzioni di Government Affairs, ma in generale sull’ampia area del Public Affairs e Market Access. Ad ogni modo, partiamo dalla storia: nell’agosto scorso – dopo lunga serie di audizioni, una delle quali ha coinvolto anche chi scrive – la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha adottato un testo unificato della relatrice Baldino (M5S), che mette insieme le proposte a firma Silvestri (M5S), Fregolent (IV) e Madia (PD). Un avanzamento che ha rischiato di incrinare le certezze anche dei più navigati professionisti del settore. Poi è arrivato il commento della stessa Onorevole Fregolent: “Testo ancora da migliorare”, che nel gergo del mestiere equivale a un rinvio, tendenzialmente sine die.

Il punto è che la disciplina della materia verrebbe a incidere su equilibri consolidati, giacché la deregolamentazione è stata finora la regola. Di qui il tono dei commenti ufficiali, su questa vicenda legislativa, improntati a un ostentato senso di responsabilità e al sussiego istituzionale: da una parte c’è il savoir vivre dei professionisti più quotati, che suggerisce di non esporsi troppo sulla questione, ma dall’altra c’è anche chi – meno posizionato sul mercato delle relazioni istituzionali – si aspetta dalla nuova disciplina una legittimazione un po’ corporativista, che almeno limiti la concorrenza.

Trasparenza vs burocrazia

Oggi i tempi sono maturi – complice il passare del tempo e l’incalzare di ben altre priorità sull’agenda politica – per un commento un po’ più sincero e distaccato. In primis, i fatti: tutte e tre le proposte di legge, ora unificate, prevedono aggravi burocratici, a fronte di una promessa di “trasparenza”, e di vantaggi pratici, rispetto allo status quo, che noi professionisti del settore – al di là delle pubbliche dichiarazioni già richiamate, ispirate al bon ton – fatichiamo a intravedere. I pilastri della nuova disciplina sarebbero infatti l’obbligo di iscrizione a un Registro pubblico – istituito presso l’Antitrust –, il rispetto di un codice deontologico e l’aggiornamento puntuale di un’agenda, anch’essa pubblica, dei propri incontri istituzionali; nonché la creazione di un Comitato per la Trasparenza, che avrebbe il compito di vigilare e applicare le sanzioni, fino alla cancellazione dal Registro.

Una macchina da presa efficacissima nel filmare gli iter di formazione degli atti normativi, purché i protagonisti accettino di stare sul set e porsi a favore di obbiettivo. Un’ipotesi già sconfessata dall’esperienza del registro della Camera dei Deputati. Anche in quel caso – limitato a un ramo soltanto del Parlamento, con buona pace del bicameralismo perfetto – il “tesserino arancione” non promette vantaggi: né l’accesso a luoghi di confronto – ad esempio la Galleria dei Presidenti –, né la ricezione di documenti di seduta o di pubbliche consultazioni; con il risultato che aziende, agenzie e singoli lobbisti tendono a evitare accuratamente l’iscrizione. Fenomeno peraltro non solo italiano: persino in Germania, dove la professione del lobbista è puntualmente definita in via legislativa, esiste un registro a cui solo una minoranza di rappresentanti di interessi ha scelto di aderire.

Revolving doors

Per di più, la nuova disciplina non recherebbe soltanto mancati vantaggi, ma anche qualche impedimento, e proprio a chi dovrebbe vararla, ossia i decisori politici. Su di loro graverebbe il famigerato divieto di “revolving doors”: due anni, dalla cessazione dell’incarico politico, durante i quali non potrebbero esercitare attività di lobbying. A margine del dibattito in Commissione, qualcuno, ai limiti della gaffe, fece notare che la fattispecie è già coperta dal divieto di pantouflage e relativo cooling off, introdotti nel 2012 dalla Legge Severino, e che nelle parole dell’Anac mira proprio, così come il divieto di ‘porte girevoli’, a “impedire – attraverso un periodo di obbligatoria quiescenza, definito appunto di ‘raffreddamento’ – che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato”.

Con ciò il problema sarebbe risolto anche con riguardo ai rapporti fra politici e aziende, non fosse che il pantouflage – di qui la gaffe sfiorata – si applica a tutti i dipendenti pubblici, ma non ai politici. E chiunque proponesse semplicemente di aggiungere qualche parola all’elenco dei soggetti destinatari di questa previsione – al di là di pubbliche agende, tesserini e organismi di controllo – temo sarebbe accusato di faciloneria…

Perché intervenire?

Viene allora da chiedersi perché mai il legislatore si affanni attorno a una materia che non sembra stare particolarmente a cuore né ai decisori né ai rappresentanti di interessi. Credo che la risposta vada cercata fra le pagine dei report che diversi organismi sovranazionali – fra cui la stessa Ocse – pubblicano di quando in quando sulla “salute” delle democrazie. Quando si tratta di indicatori, l’Italia non sempre fa bella figura.

Nel caso della trasparenza delle relazioni fra politica e portatori di interessi, a livello europeo ci piazziamo spesso in zona play out. Forse proprio per la carenza di una normativa dedicata. Ma allora, per chiudere il cerchio con una punta di pragmatismo – che non resti soltanto sbandierato – è necessario verificare se e quanto una disciplina ad hoc generi davvero rapporti più limpidi fra politica e mondo degli affari. Su questo mi sembra corretto riportare il più alto e quindi autorevole degli esempi: presso gli organismi comunitari, neanche a dirlo, il divieto di “revolving doors” – un po’ la cartina al tornasole della tenuta di tutta l’impalcatura normativa in materia – vige senza eccezioni.

Ebbene, come riporta Corporate Europe Observatory – l’organizzazione non-profit che monitora gli effetti dell’attività di lobbying sui processi decisionali dei principali organi dell’Unione – la Commissione suole dare parere positivo al 99% (novantanove…) delle richieste sottomesse dal personale dimissionario, e finalizzate a ottenere l’autorizzazione a transitare alle dipendenze di società private. La casistica è così ampia che si potrebbe procedere a una verifica un po’ maliziosa, sincerandosi che nessuno degli aspiranti datori di lavoro abbia per ventura intrattenuto rapporti con l’istituzione di provenienza dei candidati istanti. Ma più che mai su questo terreno occorre evitare di alimentare la cultura del sospetto, quindi meglio resistere alla tentazione.

Si rischia l’incompiuta

Fuor d’ironia, emerge che la tematica è così complessa da sfuggire alle semplificazioni. E una normativa fatta di pseudo-albi, obblighi asimmetrici e controllori già investiti di ben altre incombenze, possiede i presupposti per rivelarsi l’ennesima opera incompiuta. Più pragmatico sarebbe implementare e rafforzare gli strumenti che già esistono, e guardare piuttosto, de iure condendo, non tanto agli epifenomeni, ma alle fonti dei fenomeni di opacità e illiceità. Su questo terreno, vantiamo una disciplina penale molto italiana, nel senso vero dell’espressione, che non a caso è studiata e mutuata in tanti altri Paesi; mentre siamo stati meno fedeli alla nostra tradizione giuridica quando si trattò di rivedere la materia del finanziamento ai partiti, che probabilmente incide di più, sulle relazioni fra politica e portatori d’interessi, dell’iscrizione a qualsiasi registro.

In conclusione, bene farebbe anche il legislatore ad approfondire gli equilibri, fra disciplina dell’attività di rappresentanza d’interessi e modalità di finanziamento della politica, che caratterizzano il mondo anglosassone, vero ispiratore di questa vicenda legislativa. Rifarsi alla prima e ignorare le seconde potrebbe rivelarsi come il montare le catene da neve su una ruota motrice sì e sull’altra no. Con i moderni sistemi di controllo della trazione – i “checks and balances” delle democrazie – la macchina non avanza di un centimetro.