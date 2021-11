L’infiammazione sistemica nei pazienti Covid-19 è associata a depressione e ansia

Usando approcci integrati di risonanza magnetica, i ricercatori del San Raffaele hanno confermato il legame tra alti livelli di infiammazione durante il Covid-19 e l’emergere, a mesi di distanza, di sintomi e alterazioni cerebrali tipiche di depressione e disturbo da stress post-traumatico

I pazienti Covid-19 con livelli di infiammazione sistemica più alti sono quelli a maggior rischio di soffrire, nei mesi successivi alla guarigione, di depressione e di sindrome da stress post-traumatico (Ptsd). Non solo, ma come in tutti i pazienti con questo tipo di disturbi psicopatologici, alla presenza dei sintomi clinici si associa spesso un’alterazione della connettività funzionale e di volume e microstruttura della materia grigia e della materia bianca, tutti parametri misurabili tramite tecniche di risonanza magnetica. Sono i risultati di una ricerca condotta su 42 pazienti Covid-19 ricoverati presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e pubblicati su Brain, Behavior, & Immunity Health.

Lo studio sottolinea l’importanza di seguire con attenzione il decorso dei pazienti Covid-19 anche dopo la dimissione e conferma il fattore di rischio rappresentato da infezioni gravi – e dalle relative risposte infiammatore – nell’insorgenza di disturbi d’ansia e dell’umore.

Lo studio San Raffaele su Covid-19 e depressione

Lo studio ha coinvolto 42 pazienti ricoverati presso l’Ospedale San Raffale per polmonite Covid-19 durante la seconda ondata della pandemia (dall’autunno del 2020), seguiti per almeno tre mesi dopo le dimissioni. Nessuno di loro aveva mai sofferto di depressione o disturbo da stress post-traumatico prima dell’infezione, né aveva sofferto di lesioni cerebrali durante la fase acuta della polmonite. È stato quindi misurato l’SII, il cosiddetto indice sistemico di infiammazione, che misura tramite prelievo di sangue l’intensità della reazione infiammatoria prodotta dall’organismo per combattere l’infezione.

Il ruolo della risonanza magnetica

Nei mesi successivi alla dimissione infine, oltre alla valutazione psichiatrica eseguita tramite test standardizzati, sono stati condotti anche esami di risonanza magnetica per esaminare la connettività funzionale (il modo in cui diverse aree cerebrali comunicano tra loro), la struttura della materia bianca e il volume locale della materia grigia.

“I dati raccolti dallo studio dimostrano un’alterazione di tutti e tre questi parametri” spiega Francesco Benedetti medico psichiatra e direttore del gruppo di ricerca in Psichiatria e Psicobiologia Clinica del San Raffaele che ha condotto lo studio. “In particolare si osserva una associazione sia del volume della materia grigia sia dell’integrità della materia bianca, a cui si aggiunge una ridotta connettività funzionale, con i sintomi presentati nel long-Covid e con la infiammazione durante la fase acuta della malattia”.

Le sequele psicopatologiche da Covid-19

“Questo è in linea con quanto si osserva nei pazienti con forme depressive endogene, come la depressione maggiore o il disturbo bipolare, a ulteriore dimostrazione che l’emergere di sintomi depressivi nei pazienti sopravvissuti alle forme iper-infiammatorie di Covid-19 non deve essere sottovalutato” continua Benedetti. “È una condizione la cui durata andrà verificata nel tempo, e che potrebbe spiegare anche i problemi cognitivi che di regola accompagnano il long-Covid”.

La relazione tra disturbi dell’umore e infiammazione

Del resto, al di là del Covid-19, è noto da tempo che infezioni gravi – come quelle da influenza o da polmonite virale – possono precedere episodi di depressione maggiore. Il meccanismo causale alla base di questo “innesco” è ancora poco chiaro, ma l’indiziato numero uno è il sistema immunitario e in particolare la risposta infiammatoria scatenata per combattere l’infezione. A confermare l’ipotesi c’è anche il fatto che depressione e infiammazione sono strettamente legate tra loro: nei pazienti con disturbi dell’umore si riscontra spesso un basso ma persistente livello di infiammazione che non può essere spiegato da altre condizioni mediche.

Comprendere meglio la depressione

“La pandemia Covid-19 ci sta permettendo di studiare il rapporto tra depressione e infiammazione come mai prima, e potrebbe aiutarci a comprendere di più di questa malattia” conclude Benedetti. “Allo stesso tempo, non solo ricerche come quella appena pubblicata, ma anche quanto già noto sul rapporto tra infezioni e disturbi dell’umore, dovrebbero farci tenere alta la guardia: le forme gravi di Covid-19 possono avere conseguenze a lungo termine anche dal punto di vista psichiatrico. Un motivo in più per vaccinarsi e una responsabilità per tutti noi che ci occupiamo di salute mentale”.