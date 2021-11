Servizi sanitari digitalizzati, Dedalus acquisisce il 100% di SwiftQueue Technologies

Grazie a questa operazione Dedalus punta a migliorare il supporto ai pazienti nell'accesso ai servizi sanitari attraverso i sistemi digitali

Dedalus, società attiva nel campo delle soluzioni nelle soluzioni software per il settore healthcare, ha acquisito il 100% di Swiftqueue Technologies provider cloud-native di soluzioni per l’organizzazione e la gestione delle agende. Grazie a questa operazione, Dedalus punta a migliorare il supporto ai pazienti nell’accesso ai servizi sanitari attraverso i sistemi digitali.

Strategia

“L’integrazione tra i sistemi Swiftqueue e le soluzioni già presenti nell’offerta Dedalus dedicate alla gestione delle prenotazioni ci consente di accelerare ulteriormente il processo di accesso alle cure e ai servizi sanitari. I pazienti hanno ruolo sempre più attivo nella pianificazione dei percorsi di cura e molti sistemi sanitari hanno un’ingente mole di liste d’attesa da gestire. Anche l’accesso ai servizi diagnostici è molto richiesto. Dedalus e Swiftqueue sono in grado di migliorare notevolmente il flusso di lavoro della gestione degli appuntamenti, concentrandosi sull’esperienza dei pazienti e dei service provider”, spiega Andrea Fiumicelli, Ceo di Dedalus Group.

L’acquisizione rafforza l’offerta di servizi di Dedalus in tema di organizzazione e gestione degli appuntamenti, creando un’offerta orientata ai pazienti per supportare le organizzazioni nella gestione dei referral, delle liste d’attesa e degli appuntamenti. La soluzione sarà disponibile per il mercato attivo in Europa, Australia e Nuova Zelanda, Asia, America latina, Nord America, Medio Oriente e Africa.

Le soluzioni

Le soluzioni cloud-native di Swiftqueue consentono a pazienti e cittadini di accedere ai servizi sanitari di ospedali, cliniche e specialisti attraverso sistemi digitali facili e immediati. Il software è ampiamente diffuso nel Regno Unito, Irlanda e Canada, aree in cui ha rivoluzionato l’accesso a trattamenti e servizi diagnostici. Tra i servizi offerti, annovera soluzioni per la prenotazione di servizi di flebotomia clinica, diagnostica per immagini, vaccinazione e molti altri servizi di acute e community care.