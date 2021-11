Consip mette a disposizione duecento angiografi per le strutture sanitarie pubbliche

La centrale di acquisto della pubblica amministrazione ha avviato un'iniziativa per rendere disponibili, in vendita o a noleggio, angiografi fissi cardiologici o vascolari di ultima generazione. Si tratta di un accordo quadro con più fornitori aggiudicatari

Duecento angiografi fissi (vascolari e cardiologi) a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche, per acquisto o noleggio. Li rende disponibili Consip, rinnovando così la sua offerta di apparecchiature diagnostiche e rendendo disponibili tali strumentazioni in due modalità distinte di approvvigionamento.

L’accordo

Lo strumento scelto per questa iniziativa – l’Accordo quadro con più fornitori aggiudicatari – garantisce alle amministrazioni di rispondere alle diverse esigenze di approvvigionamento in termini tecnologici e prevede anche la possibilità di configurare l’angiografo per installazioni a soffitto o a pavimento, con numerosi applicativi clinici e dispositivi opzionali, in grado di garantire un’elevata personalizzazione sia nell’ambito della radiologia sia della cardiologia interventistica.

La durata

L’accordo quadro ha una durata di 18 mesi, periodo nel quale le amministrazioni potranno emettere ordini verso uno o più degli operatori economici aggiudicatari, sulla base della graduatoria di merito (si veda la tabella in fondo) o, con decisione motivata sulla base di specifiche esigenze previste in gara. I contratti attuativi avranno invece una durata di 12 mesi per i sub-lotti in acquisto e 84 mesi (sette anni) per i sub-lotti in noleggio.

Vantaggi economici

L’iniziativa ha permesso di ottenere risultati positivi sia dal punto di vista qualitativo – tutte le apparecchiature offerte sono tecnologicamente evolute – che economico, con ribassi fino al 45% rispetto al prezzo base d’asta.

Una parte significativa della valutazione effettuata dalla commissione (composta da un medico radiologo, un cardiologo interventista e un fisico medico) ha riguardato la qualità delle immagini cliniche su casi reali e la dose erogata al paziente, sulla base di protocolli redatti in collaborazione con la Società italiana di radiologia medica (Sirm), la Società italiana di cardiologia interventistica (Gise) e la Associazione italiana di fisica medica (Aifm).

Aggiudicatari dell’accordo quadro

Lotto 1 Angiografi vascolari sub lotto 1 a) “Acquisto”



SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. PHILIPS S.P.A. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. A SOCIO UNICO

sub lotto 1 b) “Noleggio”



SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. PHILIPS S.P.A. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

Lotto 2 Angiografi cardiologici sub lotto 2 a) “Acquisto”



PHILIPS S.P.A. SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. A SOCIO UNICO

sub lotto 2 b) “Noleggio”