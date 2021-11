Sanità digitale, Microsoft apre uno spazio innovativo dedicato alle tecnologie per la salute

Ehealth experience è un percorso esperieziale situato nel Technology center dell'azienda a Milano. Ha l'obiettivo di condividere esperienze, casi di successo e proporre soluzioni innovative in un settore strategico per il Pnrr

Promuovere l’innovazione del sistema salute, attraverso la formazione, la condivisione di best practice e soluzioni innovative. È questo l’obiettivo di eHealth Experience, il nuovo spazio dedicato alla salute digitale, inaugurato da Microsoft a Milano. Si tratta, si legge in una nota, di un percorso esperienziale che arricchisce il Microsoft technology Center (il centro all’interno della Microsoft house milanese, dedicato alla formazione e all’open innovation).

Il progetto

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’ecosistema di Partner di Microsoft, prosegue la nota, vuole offrire un’opportunità concreta agli operatori del settore – sia figure cliniche, sia figure dirigenziali e amministrative – per toccare con mano i vantaggi del digitale. Medici, specialisti, operatori sanitari e dirigenti potranno immergersi in un percorso esperienziale dove vivere scenari d’innovazione che abilitano un nuovo approccio alla medicina personalizzata. Non solo, la Microsoft eHealth Experience sarà anche uno spazio di knowledge sharing dove condividere esperienze e avviare riflessioni su progettualità che potrebbero essere finanziate con le risorse del Pnrr.

Tecnologie per la salute

Al centro dell’esperienza per esempio: l’analisi genomica e l’intelligenza artificiale per lo studio dell’andamento di una patologia, i tool di comunicazione verso i pazienti per promuovere gli screening, la gestione del triage attraverso Healthcare Bot, gli strumenti di diagnostica basati sulla lettura intelligente di dati, le app per l’assistenza da remoto al paziente, le dashboard per il coordinamento delle cure a partire dalla visione integrata dei dati clinici, la pianificazione smart degli appuntamenti, i sistemi di collaborazione tra team multidisciplinari, le esperienze di telemedicina e riabilitazione da remoto, il monitoraggio dei parametri attraverso IoT, e le applicazioni per follow-up e feedback a pazienti e caregiver. Un viaggio a 360° verso una nuova concezione di medicina che ruota intorno alla persona, dalla diagnosi e presa in carico del paziente, all’interazione e comunicazione con lo stesso, al servizio sanitario vero e proprio, al coordinamento delle cure fino al follow-up.

Le opportunità del Pnrr

Il Sistema Salute, un comparto strategico al centro delle priorità del Pnrr che riserva 15,63 miliardi di euro per costruire la Sanità del futuro. La pandemia ha infatti messo a dura prova il Sistema Sanitario italiano rendendone evidenti alcune fragilità, ma al contempo ha stimolato un ripensamento dei modelli di assistenza e cura e un’accelerazione della digitalizzazione. L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano ha evidenziato come la spesa per la Sanità Digitale nel 2020 sia in effetti cresciuta del 5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore di 1,5 miliardi di euro, seppur pari solo all’1,2% della spesa sanitaria pubblica. Interessante il potenziale del mercato della salute digitale anche a livello europeo per cui Frost & Sullivan stima una crescita annua del 29,4% fino a raggiungere un valore di 17 miliardi di euro entro il 2026.

Digitale come leva strategica

“Nel 2040 ci saranno oltre 19 milioni di anziani e 28 milioni di malati cronici, con incrementi rispettivamente del 38,5% e del 12%. Ecco allora che il digitale rappresenta una leva strategica per abilitare un sistema sanitario più efficiente, più equo e più inclusivo. Il Pnrr offre una grande opportunità per ripensare i servizi sanitari e il ruolo del territorio verso nuovi modelli di assistenza e cura, in una logica più ibrida in cui i cittadini possano scegliere il servizio tradizionale o digitale più a loro misura. Con questo obiettivo abbiamo fatto squadra con i nostri partner per creare l’eHealth Experience e intendiamo accompagnare gli operatori della sanità verso un percorso di crescente consapevolezza del potenziale del digitale in risposta alle sfide di oggi e per disegnare la sanità di domani”.

“Le nuove tecnologie come il cloud computing e l’intelligenza artificiale contribuiscono a migliorare diagnosi e terapie, permettendo così l’affermazione della medicina personalizzata, di precisione e predittiva. Le frontiere del multi-cloud e multi-edge computing, unitamente a un approccio zero trust, sono alla base di ecosistemi digitali sicuri, in cui grazie all’analisi dei dati, la comunità estesa potrà affrontare le sfide più complesse come la lotta ai tumori o le malattie cardiovascolari, prima causa di morte al mondo”, ha dichiarato Luca Callegari, direttore divisione specialist team unit di Microsoft Italia.