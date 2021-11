Malattie croniche, dieci proposte per un piano nazionale basato sull’equità

Il documento del 2016 è stato applicato solo parzialmente e con disparità geografiche. La pandemia ha aggravato lo scenario, con la riduzione di visite e prescrizioni farmaceutiche. L’associazione Salutequità indica le priorità per un cambio di passo, a partire dalle risorse

Il Piano nazionale cronicità del 2016 è stato attuato parzialmente, a rilento, con ampie differenze geografiche. Covid, poi, ha complicato lo scenario, “allontanando” i malati cronici da visite e terapie. A sottolinearlo è Salutequità, che nel suo ultimo report lancia dieci proposte per un piano basato – appunto – sull’equità. In Italia, ricorda l’associazione, sono quasi 22 milioni le persone con cronicità in Italia: 8,8 milioni circa con almeno una patologia cronica grave e 12,7 con due o più malattie croniche in tutte le fasi della vita.

Effetti pandemia

A causa della pandemia si sono ridotte di un terzo le visite di controllo e le prime visite per impostare un piano terapeutico. Tra gli over 65, i giovani anziani (65-69 anni) sono stati più penalizzati: a questa età ci sono più nuove diagnosi di malattie croniche e l’avvio di nuovi trattamenti farmacologici. Sono state riscontrate riduzioni di prescrizioni per i farmaci per l’osteoporosi (-8,8%), per il diabete (-2,6%) e per gli antipertensivi (-22,3%). Più in generale, nel periodo gennaio-giugno 2020-2021 si sono ridotte le ricette di 3,9 milioni e di circa 89 milioni di euro la spesa farmaceutica convenzionata.

Risposte (e risorse) urgenti

Servono risorse e risposte, ma presto. “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – commenta il presidente di Salutequità, Tonino Aceti – è una grande opportunità, anche per i malati cronici, ma ci sono risposte urgenti e che devono arrivare ora, non possono attendere il 2026”. E aggiunge: “La strada tracciata dalla legge di bilancio 2022, che prevede investimenti per la salute; la definizione di Livelli essenziali delle prestazioni sociali e risorse per gli standard dell’assistenza territoriale, va nella giusta direzione. Serve, però, un ulteriore sforzo: finanziare anche l’attuazione e l’aggiornamento del Piano nazionale della cronicità, integrando le patologie ricomprese, come ad esempio la sclerosi multipla e la psoriasi, e adeguandolo alle novità intercorse in termini di politiche del personale e modelli organizzativi. Le difficoltà di implementazione del Pnc nelle regioni a distanza di 5 anni dipendono anche dalla mancanza di risorse specifiche”.

Le 10 proposte

Dopo l’approvazione del Piano nazionale cronicità del 2016, fa notare l’associazione, tutte le Regioni si sono impegnate a recepire il documento “con propri provvedimenti e a dare attuazione ai contenuti del Piano nei rispettivi ambiti territoriali” ma l’implementazione “va a rilento e solo in alcune zone dell’Italia il Piano è realmente attuato”.