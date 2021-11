Becton Dickinson, Francesca DeMartino nominata vicepresidente senior delle relazioni con gli investitori

Guiderà tutti gli aspetti comunicativi relativi ai progressi della strategia dell’azienda fino al 2025 nei confronti degli investitori e della comunità finanziaria

Francesca DeMartino è il nuovo vicepresidente senior delle relazioni con gli investitori di Becton Dickinson. La nomina entrerà in vigore a partire dal 29 novembre.

Le aree di competenza

In questo ruolo, secondo quanto riporta una nota della società, DeMartino guiderà tutti gli aspetti della comunicazione dei progressi della strategia fino al 2025 dell’azienda agli investitori e alla comunità finanziaria, comprese le iniziative rivolte agli azionisti. DeMartino, che risponderà per il suo operato a Chris DelOrefice, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Bd, succede a Kristen Stewart che nel frattempo è stata nominata vicepresidente senior della strategia aziendale dell’azienda.

“Francesca è un leader affermato con una lunga storia di successi nelle relazioni con gli investitori, inclusa una vasta esperienza nel settore della tecnologia medica”, ha affermato DelOrefice. “Lei guiderà gli sforzi di Bd per evidenziare gli obiettivi chiave mentre portiamo avanti la nostra strategia per guidare la crescita attraverso l’innovazione”.

Il profilo

DeMartino ha oltre vent’anni di esperienza combinata nelle relazioni con gli investitori, nelle comunicazioni e nella finanza aziendale, di recente è stata vicepresidente delle relazioni con gli investitori per Medtronic. In precedenza è stata vicepresidente delle comunicazioni aziendali e vicepresidente delle comunicazioni globali per il Diabetes Group. Prima di entrare in Medtronic, DeMartino ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità presso Johnson & Johnson, Omrix Biopharmaceuticals, Macrocure Ltd, GCI Group e The Ruth Group. Ha iniziato la sua carriera in Deutsche Bank AG come analista finanziario nel gruppo Health Care Investment Banking.