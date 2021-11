Tumore del polmone, al via uno studio che combina vaccino immunuterapico e chemio

L’Istituto nazionale tumori Regina Elena (Ire) di Roma coordina una sperimentazione internazionale sul carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico

di Elisabetta Gramolini

Una nuova strategia per ottimizzare il trattamento dei pazienti resistenti all’immunoterapia è suggerita da uno studio internazionale che combina il vaccino sperimentale e la chemioterapia contro il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico. La sperimentazione cominciata da poco durerà 18 mesi e sarà coordinata da Federico Cappuzzo, direttore dell’Oncologia Medica 2 dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Ad essere coinvolti sono venti centri in Italia, più altri in Francia e in Spagna, a cui se ne potrebbero aggiungere ulteriori in futuro. Il lavoro prevede che un gruppo di pazienti venga seguito con terapia classica e altri due con la associazione di un vaccino sperimentale, basato su neoepitopi, con il taxotere o il nivolumab, un farmaco inibitore del checkpoint immunitario.

L’immunoterapia

Specie contro i tumori polmonari, l’immunoterapia ha segnato una svolta. Non sempre però i risultati attesi vengono raggiunti per colpa di resistenze. “Oggi l’immunoterapia – spiega il direttore Cappuzzo – è il trattamento di riferimento del tumore al polmone metastatico. Una quota importante di pazienti però non risponde alla terapia oppure, dopo una iniziale risposta, va incontro a una evoluzione della malattia. Attualmente l’unica chance terapeutica è data da un vecchio chemioterapico, il taxotere”.

I vaccini anti-tumorali

Il nuovo studio si pone un quesito preciso dal punto di vista clinico: cosa può offrire l’oncologia medica a un paziente con tumore al polmone per cui l’immunoterapia non è in grado di dare esiti positivi? Proprio i pazienti per cui l’immunoterapia è stata inefficace possono essere potenzialmente arruolati nella sperimentazione che prevede l’impiego del vaccino rivolto ad alcuni antigeni tumorali. “I vaccini contro i tumori – ricorda il dottor Cappuzzo – hanno sempre fallito ma da quando si conoscono gli immunoterapici di nuova generazione anche i vaccini sono stati fortemente rivalutati e stiamo cominciando a capire come utilizzarli. Il vaccino da solo – sottolinea – probabilmente non sarebbe efficace, ma usandolo in associazione a questi farmaci, che ripristinano la funzionalità del sistema immunitario, potremmo offrire ai pazienti dei trattamenti potenzialmente molto efficaci. Si presuppone che la combinazione del vaccino terapeutico, attivando i linfociti T, potrebbe ottimizzare l’efficacia di un inibitore del checkpoint o un trattamento chemioterapico in pazienti con resistenza acquisita all’immunoterapia. Non vediamo l’ora di valutare questa combinazione di seconda linea di agenti immunoterapeutici nei pazienti con NSCLC con progressione della malattia, una popolazione che necessita di nuove opzioni di trattamento. Abbiamo iniziato a disegnare lo studio oltre un anno fa e i risultati di uno studio randomizzato, presentato al due mesi fa al Congresso europeo di oncologia sul vaccino sono confortanti”.

Fra i principali killer

In Europa, il cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) è il tipo più̀ comune di tumore polmonare e rappresenta l’85-90% di tutte le neoplasie maligne che colpiscono l’organo. Solo in Italia si contano 40 mila nuovi casi l’anno. Nel vecchio continente, il cancro del polmone è la seconda neoplasia maligna più comune negli uomini (dopo il cancro della prostata) e la terza più̀ comune nelle donne (dopo il cancro della mammella e il cancro del colon-retto). In generale, i tassi di incidenza del cancro del polmone sono più̀ alti nei Paesi sviluppati rispetto ai non sviluppati. Queste variazioni riflettono le differenze nello stadio e nella diffusione del tabagismo. Il fumo di sigaretta è infatti il principale fattore di rischio per insorgenza del cancro del polmone. Il cancro del polmone non a piccole cellule (non-small-cell lung cancer, NSCLC) è un tipo di tumore polmonare maligno che si differenzia da quello a piccole si individuano altri sottotipi, fra i quali i tre tipi principali sono: l’adenocarcinoma, il carcinoma a cellule squamose e il carcinoma a grandi cellule indifferenziato del polmone.