Payback farmaceutico 2020: per le aziende un ripiano da 1,4 miliardi di euro

L’Aifa ha pubblicato la determina che riguarda lo sforamento del tetto di spesa per acquisti diretti (ex ospedaliera) e indica le quote da versare per ciascuna azienda

Il conto da saldare è quasi 1,4 miliardi di euro. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato la determina sul payback farmaceutico 2020. “L’agenzia, all’esito del contradditorio con le aziende farmaceutiche svolto nei mesi precedenti, ha adottato la determinazione n.1421/2021 concernente l’attribuzione delle singole quote di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2020 attribuite ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma”, spiega Aifa in una nota sul portale.

Per il 2020 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è fissato al 6,69% ( a cui si aggiunge lo 0,20% per i gas medicinali) del Fondo sanitario nazionale. Il ripiano dello sforamento a carico dell’industria ammonta esattamente 1.395.816.315,70 euro. Chi paga di più? L’elenco completo degli importi da versare è riportato da Aifa nell’Allegato A della determina. Novartis (oltre 157 milioni di euro, sommando le voci Novartis e Novartis Europharm) è l’azienda con la quota più alta. Seguono Roche, Bms, Janssen e Pfizer.

La determina sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le aziende titolari all’Autorizzazione all’immissione in commercio, tenute al versamento degli oneri di ripiano, devono provvedere al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla data di efficacia della determina. Con la nuova legge di Bilancio il tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera sarà portato nel 2022, salvo modifiche, all’8% del Fondo sanitario nazionale

Le quote per azienda