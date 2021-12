Farmaci orfani, Aifa riapre l’accesso al Fondo 5%

Sono state riattivate e rinnovate le modalità di accesso al fondo previsto per il rimborso di farmaci orfani per il trattamento di malattie rare, finanziato con il 5% delle spese promozionali sostenute dalle aziende farmaceutiche

Dopo qualche settimana di stop, l’Agenzia italiana del farmaco ha comunicato la riapertura del Fondo 5% e i nuovi criteri di accesso. La sospensione era avvenuta per eccesso di domande, a fronte di fondi insufficienti, che ha portato l’Aifa a valutare nuove modalità di accesso.

Nuove modalità di accesso

Con una nota indirizzata agli assessorati regionali alla Sanità, l’Aifa ha definito nuove procedure che permetteranno una migliore gestione del fondo dedicato al rimborso dei farmaci per le malattie rare e gravi patologie. Lo strumento è stato pensato dal legislatore per consentire l’accesso a medicinali non ancora commercializzati in Italia e che rappresentano una speranza di cura per pazienti affetti da malattie rare e gravi, ovvero il trattamento di casi singoli caratterizzati da un bisogno terapeutico importante o massimo.

Il Fondo 5%

Il Fondo Aifa, istituito dall’art. 48, comma 19, lett. a) del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, è finanziato con il 5% delle spese promozionali sostenute dalle aziende farmaceutiche, ed è dedicato per il 50% al rimborso su base nominale di farmaci orfani per il trattamento di malattie rare o di farmaci che rappresentano una speranza di cura per particolari e gravi patologie.

Strade alternative

Qualora le richieste dovessero assumere un carattere di uso ripetuto, si legge nella nota, Aifa potrebbe valutare strade alternative di accesso, ad esempio l’inserimento del medicinale nella legge 648/96, o l’avvio di uno studio clinico o di un programma di uso terapeutico, in accordo con la ditta produttrice