Salute animale, l’Europa approva un nuovo antiparassitario per gatti

La Commissione europea ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio per la combinazione tigolaner/emodepside/praziquantel. Il farmaco, sviluppato da Vetoquinol, è autorizzato per il trattamento di gatti a rischio di infezioni parassitarie miste

Via libera in Europa alla commercializzazione di un nuovo antiparassitario per gatti. A seguito del parere positivo del Comitato per i medicinali per uso veterinario (Cvmp), la Commissione europea ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione in commercio per la combinazione tigolaner/emodepside/praziquantel. Il farmaco, sviluppato da Vetoquinol, è autorizzato per il trattamento di gatti con o a rischio di infestazioni/infezioni parassitarie miste.

Il trattamento

Si tratta, come riporta un comunicato diffuso dalla società, del primo antiparassitario spot-on per gatti che copre le tenie oltre ad altri endoparassiti inclusi nematodi gastrointestinali e vermi polmonari e gli ectoparassiti (pulci, zecche e acari) per un massimo di tre mesi con una singola applicazione.

Il farmaco è indicato nel caso di trattamento contemporaneo di ectoparassiti, cestodi e nematodi. Tra questi sono inclusi i gli endoparassiti: nematodi gastrointestinali (infezioni da Toxocara cati, Toxascaris leonina e Ancylostoma tubaeforme); vermi polmonari (infezioni da Aelurostrongylus abstrusus e Troglostrongylus brevior); cestodi: infezioni da Dipylidium caninum e Taenia taeniaeformis. Ma anche gli ectoparassiti: infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis), zecche (Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus) e acari (Otodectes cynotis), così come casi da lievi a moderati di rogna notoedrica (causata da Notoedres cati).

Passo avanti per la veterinaria

Il farmaco può anche far parte di una strategia di trattamento per il controllo della dermatite allergica da pulci (Fad). Matthieu Frechin, Ceo di Vetoquinol, ha commentato: “L’autorizzazione all’immissione in commercio è un risultato fondamentale sia per Vetoquinol che per il farmaco che sviluppa. È un trattamento rivoluzionario che combina praticità e semplicità con un’efficacia di lunga durata. Crediamo che rappresenterà un vero punto di svolta per questo settore della medicina veterinaria, dimostrando il nostro impegno nel mercato degli antiparassitari”.