Social Media Marketing in healthcare

Dalla pianificazione di una campagna alla misurazione del ROI: strategie, tecniche e strumenti

Virtual training, 27 gennaio 2022, 9.15 – 17.00

Introduzione

La capacità di utilizzo dei social media per veicolare a target selezionati contenuti di qualità e di valore, costituisce una competenza trasversale sempre più richiesta ai manager dell’industria healthcare. Il corso, attraverso l’analisi delle teorie più recenti e di case history di aziende leader, fornisce gli strumenti per pianificare una campagna di Social Media Marketing analizzando le tipologie e le fasi principali: dalla ideazione dei contenuti, alla scelta dei canali più adeguati, dalla segmentazione del target ai KPI per la misurazione dei risultati. Un focus specifico sarà dedicato al calcolo del ROI mediante la valutazione del Lift, ossia il calcolo degli utenti che grazie alla campagna social hanno effettivamente cambiato le proprie opinioni.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge a tutte le figure professionali dell’industria farmaceutica, di Medical Devices, nutraceutica, società di servizi che intendono rafforzare le proprie competenze in ottica di comunicazione e marketing digitale. Il corso può essere utile anche a marketer esperti, desiderosi di aggiornare le proprie conoscenze.

Requisiti d’accesso

Corso base

Non è richiesta una pregressa esperienza nel marketing e nella comunicazione digitale

Che cosa imparerai

Partecipando al corso avrai l’opportunità di approfondire:

Quali sono i canali digitali più utilizzati dalle aziende pharma e la comunicazione adeguata a ciascuno di essi

e la comunicazione adeguata a ciascuno di essi Quali sono le ultime tendenze nell’ambito del social media marketing

nell’ambito del social media marketing Come si stanno muovendo le aziende healthcare nella comunicazione sui social network

Quali sono le best practices nel digital social marketing

nel digital social marketing Come pianificare una campagna di comunicazione social

di comunicazione social Come monitorare i risultati e tenere traccia dei progressi

e tenere traccia dei progressi Come calcolare in modo corretto il ROI di una campagna social

di una campagna social Quali sono i limiti di legge e come muoversi per evitare di incorrere in problemi di compliance

Programma

9.15 – Global Digital Overview e focus sull’Italia

9.30 – The Zero Moment of Truth e Hype Loop: come cambia l’approccio all’informazione nell’era digitale

9.45 – Lo scenario delle aziende farmaceutiche nella comunicazione social

I social media generalisti e di settore

Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn e Twitter: casi di studio e best practices

11.00 – Break

11.15 – Contesto normativo: rispetto della privacy, modalità e limiti della comunicazione social

12.00 – La comunicazione social in base agli obiettivi da raggiungere

Fissare obiettivi e KPI

Misurare i risultati del marketing e della comunicazione social: tecniche e strumenti

12.45 – Q&A

13.00 – Break

14.00 – Come calcolare il Ritorno di Investimento di una campagna social per HC&Pharma

Strategie social : Network Targeting, Referral Marketing, Influencer marketing,

: Network Targeting, Referral Marketing, Influencer marketing, Calcolare il ROI : cos’è e come viene calcolato

: cos’è e come viene calcolato Elementi da valutare: KPI, Attribution e Lift

Ricalcolare il ROI con il Lift causale

Una case history: come migliorare il ROI spendendo (molto) meno

16.15 – Key findings & lessons learned: consigli utili per un comunicatore in HealthCare & Pharma

16.45 – Q&A

17.00 – Chiusura dei lavori

Docenti

Francesco Tissoni, Docente di Editoria multimediale e Teorie e tecniche della comunicazione web presso l’Università degli studi di Milano. Il Professor Tissoni è esperto di progetti di divulgazione culturale via web e di tematiche relative ai nuovi media e si occupa, anche a livello di ricerca, di Data Design, Infografiche, Sentiment Analysis e di Social media Marketing. Svolge attività di consulenza per aziende italiane e multinazionali in ambito comunicazione e IT dal 2001.

Avv. Angelo Molinaro, Senior Associate, Osborne Clarke Head of Retail & Consumer Sector di Osborne Clarke Italy, Angelo ha una particolare competenza in materia di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole/comparativa illecita e diritto consumeristico. Assiste imprese, attive in diversi settori economici e, in particolare, nel settore salute, nell’ambito di procedimenti innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, allo IAP, ai giudici amministrativi e civili.

