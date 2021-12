di Redazione online

Il Partenariato Pubblico – Privato e le risorse del PNRR

Quali opportunità per le imprese healthcare?

Webinar, 31 gennaio 2022, 15.00 – 17.30

Introduzione

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP), previsto nella Parte IV (artt. 180-199) del Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs 50/2016) e fino ad ora poco utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, è destinato a diventare, nei prossimi mesi, uno strumento chiave per l’attuazione delle riforme del PNRR, soprattutto quelle “ad iniziativa privata”. Le pubbliche amministrazioni che avranno l’esigenza di attingere a capacità progettuali esterne per l’implementazione degli interventi del Piano, potranno infatti usufruire di questo strumento per regolamentare la realizzazione di nuovi interventi in partnership con soggetti privati. Il corso ha l’obiettivo d’approfondire il funzionamento degli strumenti di partenariato pubblico -privato, con particolare riferimento alle opportunità che si aprono per le aziende del settore healthcare in relazione alla formulazione di proposte private alle amministrazioni sanitarie ai sensi del comma 15 dell’art. 183 del D.Lgs.n. 50/2016.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge all’industria healthcare (farmaceutica, Dispositivi Medici, nutraceutica), alle società di servizi e di consulenza che operano nel settore Salute, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (ASL, ospedali, distretti sanitari), alla sanità privata.

Requisiti d’accesso

Corso base

Per partecipare al corso non sono previsti particolari requisiti di accesso, se non una conoscenza di base dei principi che regolano le gare di appalto in sanità.

Che cosa imparerai

Partecipando al corso avrai l’opportunità di:

approfondire il quadro normativo di riferimento sul PPP (dal D.lgs 50/2016 alla Linea Guida ANAC n. 9) e i vari strumenti disponibili (concessione, contratto di disponibilità, finanza di progetto ecc.)

capire come interagire correttamente con la p.a. per proporsi come potenziale partner

approfondire i requisiti richiesti rispetto ai progetti e ai soggetti privati proponenti (Circolare n. 21 del 14/10/2021 portante le “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”)

analizzare l’iter della gara successivo alla presentazione del progetto e conoscere i vantaggi per il soggetto privato proponente

comprendere quali tipologie di progetti relativi ad interventi/misure previsti nel PNRR (missione 6) potrebbero essere oggetto di accordi di partenariato

Programma

Il contesto di riferimento e l’evoluzione del PPP negli ultimi anni

Un quadro normativo in evoluzione: come è disciplinato lo strumento e cosa potrebbe cambiare

I principi fondamentali del Partenariato Pubblico Privato

Analisi delle diverse fattispecie: Concessione, Contratto di disponibilità, Finanza di progetto ecc.

Il PPP ad iniziativa privata

L’iter del PPP: dalla presentazione di un progetto alla p.a. all’affidamento diretto o partecipazione ad una pubblica gara

PPP e PNRR: esempi di progetti nell’ambito delle misure e degli interventi della Missione 6

Docenti

Avv. Andrea Stefanelli, Studio Legale Stefanelli&Stefanelli Andrea Stefanelli è avvocato cassazionista, co-fondatore e co-titolare dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli. È esperto di diritto amministrativo e in particolare di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, contrattualistica pubblica, concessioni e convenzioni. È autore di numerose pubblicazioni in materia di appalti e collabora stabilmente con riviste di settore, tra cui la rivista Teme di FARE che riguarda la gestione di organizzazioni sanitarie dal punto di vista amministrativo. Interviene come docente a corsi, seminari e Master in materia di appalti.

Avv. Silvia Stefanelli, Studio Legale Stefanelli&Stefanelli Avvocato, co-titolare dello Studio Legale Stefanelli & Stefanelli, ha una lunga esperienza nel campo medico sanitario con un focus specifico su: Dispositivi Medici, e-Health, Mobile Health, privacy e GDPR. Collabora con diverse riviste e media digitali con articoli e contributi editoriali sui risvolti legali e giuridici dell’applicazione delle tecnologie digitali in ambito sanitario e partecipa in qualità di relatrice e docente a diversi corsi e convegni in ambito sanitario e industriale per il settore healthcare

